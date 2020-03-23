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Тестов не надо - в больницу не пойду: назвавший себя разработчиком "Новичка" против Трампа и коронавируса

23 марта 2020, 13:35  •  88 • Политика
Вил Мирзаянов бежал из России и теперь живёт в США. Ранее он назвал себя разработчиком "Новичка". Но и это не единственное его звание. Якобы он "глава правительства Татарстана в изгнании". Забавно, что, бежав из России из-за несогласия с властями здесь, теперь он идёт и против американских властей - Дональда Трампа. И даже против коронавируса. Тесты сдавать он отказывается и в больницу идти тоже не хочет.
Вил Мирзаянов полагает, что болен коронавирусом. Причём уже на протяжении почти двух недель. Ему 85 лет. В больницу Вил идти отказывается и настаивает, что лечится перекисью водорода. Удивительно, но о своих непроверенных методах лечения он открыто высказывается в Facebook - в беседе с многочисленными подписчиками.
Мирзаянов говорит, что в больницу идти ему незачем. Тесты на коронавирус он также не сдаёт.
"Если меня отправят в больницу, то это определенно будет лишь худшим решением. Я и так сижу дома, всячески поддерживаю дух и категорически отказываю себе ложиться в постель в дневное время", - пишет он на личной страничке.
По словам Вила, больна и его жена. Однако болезнь переносит проще. Впрочем, и в её случае нельзя утверждать, что коронавирус диагностирован. Идея не проходить тест общая для пары. Диагноз Мирзаянов поставил себе, посмотрев телевизор. Сказал, что послушал главного хирурга Нью-Йорка, сличил симптомы и, мол, всё понял.
Забавно, что ранее Вил Мирзаянов называл себя разработчиком "Новичка". Однако члены группы его так и не признали. Что не помешало беглецу продолжать давать скандальные интервью.
Фото: www.facebook.com/vil.mirzayanov.
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