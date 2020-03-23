Тестов не надо - в больницу не пойду: назвавший себя разработчиком "Новичка" против Трампа и коронавируса

Вил Мирзаянов полагает, что болен коронавирусом. Причём уже на протяжении почти двух недель. Ему 85 лет. В больницу Вил идти отказывается и настаивает, что лечится перекисью водорода. Удивительно, но о своих непроверенных методах лечения он открыто высказывается в Facebook - в беседе с многочисленными подписчиками.

Мирзаянов говорит, что в больницу идти ему незачем. Тесты на коронавирус он также не сдаёт.

"Если меня отправят в больницу, то это определенно будет лишь худшим решением. Я и так сижу дома, всячески поддерживаю дух и категорически отказываю себе ложиться в постель в дневное время", - пишет он на личной страничке.

По словам Вила, больна и его жена. Однако болезнь переносит проще. Впрочем, и в её случае нельзя утверждать, что коронавирус диагностирован. Идея не проходить тест общая для пары. Диагноз Мирзаянов поставил себе, посмотрев телевизор. Сказал, что послушал главного хирурга Нью-Йорка, сличил симптомы и, мол, всё понял.