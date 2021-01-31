Тестировать вакцину на танзанийцах? Президент Танзании взял миллионы от ЕС, но запретил прививки

Всемирная организация здравоохранения информировала, что 90% развивающихся стран ещё пару лет не смогут начать кампанию по массовой вакцинации. Объём производства вакцин слишком мал, чтобы обеспечить прививками всё население планеты.

Но в Танзании вакцину не ждут. Президент страны официально запретил COVID-19. Более того, он призвал свой народ не прививаться в принципе. По мнению Джона Магуфули, развитые страны хотят тестировать препарат на танзанийцах, а он опасен и неэффективен.

Своё мнение политик объяснил тем, что белые люди до сих пор не придумали прививок ни от СПИДа, ни от рака, ни от туберкулёза, ни от малярии.

"Танзанийцы должны быть внимательны, чтобы нас не использовали для испытаний некоторых сомнительных прививок, которые могут иметь серьёзные последствия для нашего здоровья", - заявил Магуфули.

Если уж кто-то из граждан боится заразиться, он должен вдыхать пар. По мнению президента Танзании, такой метод поможет.

При этом Магуфули взял деньги, выделенные на борьбу с пандемией. Евросоюз предоставил стране 27 миллионов евро. Теоретически на них должны были приобрести лекарства, вакцины, маски.

COVID-19 в Танзании отсутствует уже много месяцев. Нет, это не значит, что там никто не болеет коронавирусом. Просто статистика по инфицированным, выздоровевшим и умершим нигде не публикуется.

В Танзании вообще политики оригинальные. Недавно один из вновь назначенных чиновников опозорился на весь мир. Он не совладал с родным языком и не сумел прочитать текст присяги с листа.