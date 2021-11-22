Тест QR-кодов. Первый регион России окунулся в новую жизнь

Татарстан стал первым регионом России, где в транспорте появились QR-коды. Премьера вышла нервной, однако от правил отказываться не станут - после обкатки коды войдут в обиход. Впрочем, пока неясно, надолго ли.

В эфире "Первого русского" обсуждаем, как первый регион России окунулся в новую жизнь. Как и рассказывали в течение дня корреспонденты Царьграда, Татарстан ввёл QR-коды, и без происшествий не обошлось. Впрочем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что инциденты - вопрос обкатки, а в скором времени Татарстан наверняка справится с ситуацией.

Ведущий Царьграда Юрий Пронько предложил самим казанцам рассказать о введении в регионе новых правил. Разговор состоялся в прямом эфире. О настроениях столицы Татарстана рассказывали Антон Райхштат и Алексей Искандиров.

Среди других тем эфира - резонансный проект закона о запрете для СМИ называть национальности преступников, а также риск дефолта Роснано и вероятная девальвация рубля.