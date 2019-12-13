Тест по истории. Кого и чему учат уроки прошлого?

© Фото : Ассоциация молодежных парламентов России Заседание Молодежного парламента при Государственной Думе

Сегодня, 13 декабря, пройдет традиционная международная образовательная акция "Тест по истории Отечества". Ее организатором уже не первый год выступает Молодежный парламент при Госдуме.

Конечно же, прав был большевистский историк Михаил Николаевич Покровский, который утверждал, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. История как наука – многогранна и имеет два главных предназначения: утилитарное и метафизическое.

Утилитарное – это, например, миф про укров, которые оказываются как нация старее древних греков. Должны же современные потомки этих укров хоть чем-то гордиться! А метафизическое восприятие истории – это, например, крымский вопрос. Неважно, что полуостров принадлежал-то всего 35 лет, и даже не Украине, а УССР. Тут уж в расчет не будут приниматься никакие исторические реалии. Крым – это тайная фантазия (тем более, жанр фэнтези сейчас очень популярен). Это мечта, эскапизм. Это, если хотите, такое современное "Золото Рейна", "Золото Макенны", "Бриллиантовая рука", наконец!.. Под метафизическое обоснование принадлежности Крыма придумана целая утилитарная аксиома о том, что укры выкопали Черное море. А Крым как раз омывается водами этого моря.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко Вид на Черное море с Тропы Голицына (Соколиной тропы) в поселке Новый Свет

И на фоне таких фантастических "историй" даже как-то смешно говорить о том, что у нас вполне могут "спутать" императора Александра I с III. Многие до сих пор убеждены, что железная дорога из Петербурга в Москву должна была быть прямой как стрела. Но Николай I чертил ее по линейке и карандашом случайно уперся в свой большой палец. Вот и получилась "загогулина". Еще вас будут убеждать в том, что Сальери отравил Моцарта, что Наполеон и Суворов были маленького роста, что всех победил "генерал Мороз", что Нерон играл на скрипке во время римского пожара, что у викингов на шлемах были огромные рога... Да мало ли что может придумать народная фантазия?!

Невежество бесконечно в пространстве и во времени. А еще оно заразно, как грипп. Поэтому не только у конкретного индивида, а у целых наций до сих пор существует трогательная традиция раз за разом наступать на одни и те же старые добрые грабли. Ведь тот же Гитлер был вовсе не оригинален – он просто повторил путь поляков, Карла XII и Наполеона. Сумасшествие? Нет, плохое знание истории и обыкновенное неумение извлекать из нее уроки. Знаете, в чем главная разница между умным и дураком? Умный способен учиться на чужих ошибках, а дурак не научится даже на своих...

© РИА Новости / Борис Кудояров Салют Победы на Красной площади. 9 мая 1945 года

Нынешний тест приурочен к 75-летию Победы. Весьма своевременно и актуально. "Кто управляет прошлым — тот управляет будущим". История сейчас оказалась на переднем крае информационной войны, развязанной Западом. В ней решаются сразу несколько задач. Представить СССР агрессором, а не жертвой нападения Гитлера, то есть поставить на одну доску с нацистами. А если это так, то получается, что в войне победители – только "настоящие" борцы с фашизмом и тоталитаризмом – США и Британия. Мюнхенский сговор намеренно забывается, зато вовсю раскручивается пакт Риббентропа-Молотова. Хотя ведь кажется очевидным, что первичнее.

Открытие Второго фронта преподносится чуть ли не как главное событие войны. А, скажем, какая-нибудь битва за Гуадалканал по значимости приравнивается к Сталинградскому сражению и Курской дуге. И все это пропагандируется вполне осознанно. Чтобы никто и никогда не помнил о том, что большинство стран Европы были союзниками Гитлера. Британия и Франция долгое время занимались политикой умиротворения Гитлера, а США давали огромные кредиты на развитие германского ВПК.

© РИА Новости / Борис Кудояров Атака "третьего фронта": история первого плаката Великой Отечественной войны

Идет обыкновенное манипулирование историческими фактами. Западом берутся из них только те, которые отвечают их новой концепции истории, неудобные замалчиваются. Вроде бы даже получается "почти" правдиво: не соврал, а попросту не досказал. Как у Салтыкова-Щедрина "аблакат" рассуждал: "Я беру ту статью, которая гласит и тую статью я пущаю. А которая не гласит, так я тую статью не пущаю".

Думаете, у Запада не получится переписать историю? Вполне получится! Для этого нужны лишь "благодарные" слушатели из иванов, родства не помнящих, наглая ложь, клевета и... добровольные помощники. Один из них, бывший учитель истории, например, недавно заявил, что "весь мир признает ответственность советского правительства в развязывании войны". Чувствуете, какой тонкий ход? "Весь мир!". Фигура речи, которую в результате дискурса наполняют конкретным содержанием. И это учитель истории. А что тогда говорить о его учениках? Дон Базилио еще в XVIII веке верно сказал: "Клевещите, клевещите, что-нибудь да останется".

Автор Владимир Бычков, радио Sputnik