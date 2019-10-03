Тест на протест: СФ нашёл факты вмешательства на выборах в Мосгордуму

Пик вмешательства в российские выборы в 2019 году пришелся на избирательную кампанию в Мосгордуму. Главной целью попыток повлиять на избирательный процесс было своего рода «тестирование» властей нашей страны на умение действовать в правовом поле в условиях массовых протестов. К такому выводу пришли в Совете Федерации, где сейчас готовится сравнительный доклад на тему выборов 2018 и 2019 года. Для нейтрализации попыток воздействия на итоги выборов необходимо совершенствовать законодательство, считает глава комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства Андрей Климов. Число случаев иностранного вмешательства в дальнейшем будет только нарастать, считают эксперты. Причем не только в России — эффективной защиты от этого сегодня нет ни у одного государства.

Деструктивное влияние

Группа Совфеда по наблюдению за избирательной кампанией 2019 года работала с 30 мая по 12 сентября. Как рассказал «Известиям» Андрей Климов, доклад о результатах мониторинга будет представлен на ближайшем заседании комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства.

— Наиболее заметные попытки иностранного вмешательство были зафиксированы нами на выборах в Мосгордуму. И по количеству нарушений правопорядка, и по целому ряду фактов оно было деструктивным. Были и задержания граждан, и случаи неповиновения с нарушениями административного и уголовного права, — пояснил сенатор.

По итогам мониторинга, добавил он, можно сделать вывод: попытки внешнего влияния были связаны не с самими выборами в Мосгордуму, а с желанием определенных сил проверить способность руководства страны реагировать на несанкционированные акции.

— Это были тесты на способность власти в России действовать решительно и в правовом поле. Это, конечно, вмешательство, и оно противоправно, — заявил Андрей Климов.

Кто именно мог быть заказчиком этого «тестирования», сенатор уточнять не стал. В качестве примера вмешательства он привел сюжеты, выходившие на канале Euronews 8 сентября. Впрочем, отметил парламентарий, «отличились» тогда и Deutsche Welle, призывавшие москвичей выйти на улицы, и «Радио Свобода».

— У финансируемого властями США «Радио Свобода» есть информационный ресурс «Сирибь.Реалии», который заточен на протесты в сибирских регионах. Если там идут выборы, они пытаются на них повлиять. Аналогично «Кавказ.Реалии» работает на субъекты другой части страны. Они создают контент, который направлен на изменение структуры органов власти нашей страны, — уверен Андрей Климов.

Вопиющим фактом вмешательства в выборы сенатор назвал заявления посольства США и ряда других стран о непризнании итогов голосования в Верховный совет Крыма.

— Наши иностранные партнеры отрицают избранную власть, что мы рассматриваем как вмешательство. Не им об этом судить. 2 млн россиян, проживающих на полуострове, голосовали в соответствии с нашей Конституцией, с правом, которое дано им Генеральной Ассамблеей ООН и международными резолюциями. Но всё это отрицается, — уточнил он.

По словам сенатора, когда в Совфед приезжала делегация американских сенаторов в сопровождении посла США Джона Хантсмана, на закрытой встрече он пытался донести до коллег доводы комиссии о вмешательстве в избирательную кампанию – 2018. Однако никакой реакции не последовало.

Каждый год попытки воздействия на российские выборы происходит по разным схемам, отметил Андрей Климов. В связи с этим комиссия помимо доклада планирует выпустить специальный сборник для россиян с разъяснениями о том, что такое вмешательство.

Защиты нет

В Совете Федерации готовы разработать рекомендации по совершенствованию российского законодательства, чтобы противостоять попыткам вмешательства. Одной из важных мер сенаторы считают необходимость регулирования порядка проведения публичных массовых мероприятий.

Ранее в СФ предлагали обязать региональные и муниципальные власти определить в населенных пунктах численностью от 50 тыс. человек хотя бы одно место для проведения политических акций под открытым небом. Однако на законодательном уровне это пока не урегулировано.

— Комиссия вынесла на обсуждения свои предложения и идеи, касающиеся противодействию иностранного вмешательства. На данный момент предложенные меры прорабатываются на целесообразность, — пояснила «Известиям» сенатор Людмила Бокова.

По мнению члена комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, работу по иностранному вмешательству регламентируют спецслужбы США, используя для этого различные НКО и фонды — как свои, так и европейские.

— То, чего они пытаются добиться, — это деструктивные процессы в обществе, расшатывание гражданского общества, волнения, митинги и бунты, — заявил он.

Президент вашингтонского Центра глобальных интересов Николай Злобин считает, что защититься от вмешательства невозможно, хотя бы потому, что юридически такого понятия не существует, в том числе и в международном праве.

— Нет понимания, где проходит грань между продвижением своих интересов и вмешательством. Внешняя политика подразумевает попытку сформировать мир в наиболее благоприятной для себя форме, — сказал «Известиям» эксперт.

По его словам, все страны влияют друг на друга, пытаясь создать позитивное мнение по тому или иному вопросу.

Николай Злобин уверен, что в современном мире это вмешательство будет только нарастать. Причины тому — размывание понятия суверенитета, возможности современных технологий и количество людей, которые пересекают границу и имеют двойное гражданство, а также наднациональные интересы крупного бизнеса. Мягкая сила сегодня является главным рычагом влияния на ситуацию других странах, и поэтому ситуация будет только ухудшаться, полагает эксперт.