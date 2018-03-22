Тест на лояльность: сможет ли Тереза Мэй убедить страны ЕС выслать российских дипломатов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе саммита в Брюсселе призовёт лидеров ЕС жёстко отреагировать на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Bloomberg и The Guardian со ссылкой на свои источники сообщили, что глава кабмина намерена убедить своих европейских коллег выслать российских дипломатов, как это уже сделал Лондон. Кроме того, Мэй попытается доказать, что Россия — стратегический противник, а не союзник Европы, поскольку «представляет долгосрочную угрозу национальной безопасности для всех стран ЕС». В Москве уже выразили сомнение, что в Европе поддержат подобное предложение Лондона.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена призвать лидеров других европейских стран к принятию жёстких мер против России в связи с отравлением в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В частности, британские власти попробуют убедить своих партнёров выслать российских дипломатов, как это уже сделал Лондон.

Ожидается, что Мэй изложит союзникам последние данные (в том числе секретные) по расследованию дела Скрипаля в ходе саммита глав государств и правительств Евросоюза, который в четверг, 22 марта, стартует в Брюсселе. О намерениях британского премьера со ссылкой на свои источники сообщили агентство Bloomberg и газета The Guardian.

В ходе рабочего ужина глава британского кабмина намерена заявить европейским партнёрам, что «российская проблема будет существовать долгие годы», пишет Bloomberg. Более того, согласно источникам агентства, Мэй попытается доказать, что Россия является стратегическим противником, а не стратегическим союзником Европы, поскольку она «представляет долгосрочную угрозу национальной безопасности для всех стран ЕС».

«Как европейская демократия Соединённое Королевство будет стоять плечом к плечу с Евросоюзом и НАТО, чтобы вместе противостоять этим угрозам. Объединившись, мы добьёмся успеха», — такие слова, по данным Bloomberg, Мэй адресует своим коллегам.

Британское правительство полагает, что высылка 23 российских дипломатов уже «серьёзно ограничило разведывательные мощности» Москвы, и намерено подталкивать своих европейских партнёров к аналогичным действиям, сообщает The Guardian.

При этом информированный источник издания в правительстве заявил, что усилия Лондона направлены не на эскалацию конфликта, а на «ограничение возможностей Кремля». Также отмечается, что на Даунинг-стрит отдают себе отчёт в том, что процесс принятия конкретных действий займёт некоторое время.

То, удастся ли британскому премьеру убедить европейских лидеров поддержать Лондон в оказании давления на Москву посредством высылки дипломатов, рассматривается как ключевая проверка способности Соединённого Королевства влиять на Евросоюз на фоне процедуры брексита.

«Дело Скрипаля является первым значительным внешнеполитическим испытанием для Соединённого Королевства после брексита. Умеренное заявление на этот счёт министров иностранных дел ЕС на этой неделе показывает границы британского влияния в ЕС после брексита», — цитирует Bloomberg аналитика Eurasia Group Муджтабу Рахмана.

Немецкая Deutsche Welle также обращает внимание на то, что по итогам встречи глав МИД стран ЕС в понедельник, 19 марта, было сделано довольно обтекаемое заявление. Наряду с решительным осуждением инцидента в Солсбери и выражением солидарности с Лондоном дипломаты не стали напрямую возлагать ответственность за отравление россиян на Москву, как это сделала британская сторона.

Официальный представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт заявил DW, что хоть он и не хочет предвосхищать дискуссию на саммите, но очень сомневается в том, что Тереза Мэй сможет поведать коллегам «нечто настолько сенсационное, что побудило бы их ввести новые санкции в отношении России».

Reuters

«Реанимировать давно забытую идею»

Комментируя возможную высылку российских дипломатов европейскими странами по запросу Великобритании, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT скептически оценил перспективы принятия таких мер.

«Британцы слишком далеко зашли. Им терять уже нечего, а другим европейцам, особенно континентальным, ухудшение отношений с Россией на фоне постоянной кризисной ситуации, только навредит. Поэтому я думаю, что вряд ли кто-то последует примеру британцев. И потом, все события с отравлениями, убийствами почему-то происходят в Великобритании. Может, британским спецслужбам и полиции надо заняться вопросом, из-за чего там погибают российские граждане, а также почему из этого потом создают спектакль, который не заканчивается никакими серьёзными разбирательствами — так, пошуметь, чтобы осадок остался. Типичная тактика англичан в последние десятилетия», — отметил сенатор.

Собеседник RT также обратил внимание на то, что Лондон призывает бойкотировать ЧМ-2018 по футболу. Парламентарий провёл параллель между политикой, которую в настоящее время проводят британские власти, и событиями 1980 года, когда ряд западных стран приняли решение бойкотировать Олимпийские игры в Москве.

«Тщательно подготовленная, скорее всего, британцами провокация с отравлением Скрипаля и его дочери набирает обороты. Теперь это уже становится понятно, поскольку главные призывы — бойкотировать ЧМ по футболу в России. Великобритания также призывает другие страны выслать российских дипломатов, последовав их примеру. Это очень напоминает события 1980-го года, когда в ответ на ввод советских войск в Афганистан, американцы и их союзники бойкотировали московскую Олимпиаду. То есть они пытаются реанимировать давно забытую идею. Это в целом ложится в русло откровенно русофобской политики Америки, Великобритании и других европейских стран», — сказал Джабаров.

Накануне в пресс-центре российского МИД прошёл специальный брифинг для аккредитованных в России иностранных послов и дипломатов, посвящённый инциденту в Солсбери. Целью этого мероприятия было разъяснение позиции Москвы по ряду вопросов, связанных с этим делом.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков назвал инцидент в Солсбери терактом против российских граждан. При этом дипломат усомнился в том, что говорящие о применении в Солсбери боевого отравляющего вещества представляют себе реальные последствия использования таких агентов.

«Если до сих пор достоверно не определён предмет расследования, а все факты преднамеренно скрываются, то реальные улики за это время могли вообще уже исчезнуть, как, кстати, в Великобритании не раз случалось», — отметил Ермаков.

Вызывает сожаление российской стороны и тот факт, что британские власти пока не делятся с Москвой информацией, полученной в результате их следственных действий, несмотря на то, что среди пострадавших — граждане России.

«Не представлял для России никакой ценности»

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT рассказал, почему обвинения в адрес Москвы по инциденту в Солсбери являются необоснованными и нелогичными. Песков напомнил, что Скрипаль был британским шпионом и оказался в Лондоне в результате обмена. Если бы он действительно представлял угрозу или ценность России, то его никто не отпустил бы.

«Он не представлял для России никакой ценности, не имел никакого значения — вот его и отдали. Итак, это была первая мысль. Во-вторых, что касается слов Владимира Владимировича. Неужели кто-то всерьёз считает, что кто-то в России даже задумался бы о проведении столь безумной операции накануне президентских выборов и за считанные месяцы до такого важного международного события, как чемпионат мира по футболу?» — отметил Песков.

Представитель Кремля также обратил внимание на то, насколько поспешными были обвинения со стороны британских политиков, хотя недавно в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и в Скотленд-Ярде отметили, что подробный анализ вещества, которым отравили Скрипаля, потребует времени.

«Первые обвинения в адрес России прозвучали из уст политических деятелей — причём произошло это спустя всего пару часов после инцидента. Сразу же стали говорить о том, что Россия с «высокой вероятностью» несёт ответственность за покушение. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займёт около трёх недель. Противоречие налицо», — отметил он.

Вместе с этим пресс-секретарь президента добавил, что до сих пор остаётся непонятным, почему в принципе начали обвинять именно Россию, указав на откровенную натянутость этих заявлений.

«Почему все бросились обвинять Россию? Позвольте мне провести очень грубую аналогию — хотя, на мой взгляд, грубее того, что произошло, придумать сложно. Но давайте представим: в центре Москвы происходит автоавария, в результате которой гибнет человек. Мы смотрим, что это был за автомобиль, и оказывается, что он британского производства — скажем, Range Rover. А теперь представьте, что я или представитель МИДа выступает с официальным заявлением, что в центре Москвы человека задавил автомобиль британского производства и что с большой вероятностью вина за эту аварию лежит на премьер-министре Великобритании», — заключил он.