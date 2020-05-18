Тест на коронавирус: что происходит с американской экономикой

До Великой депрессии с ее 25% безработных еще далеко. Но и нынешние 15% – показатель угрожающий. Прежде всего, стремительностью роста этого ключевого индикатора. Казалось бы, еще совсем недавно президент США по праву хвалился тем, что такого количества обеспеченных работой сограждан не было пять последних десятилетий. И вот буквально на глазах картина радикально изменилась. Да, правительство делает все возможное, чтобы люди вышли из кризиса с минимальными потерями. "Новые безработные" получают до 1000 долларов в неделю. Некоторые даже шутят, что их доходы стали значительно превышать прежний, "рабочий" уровень. Американцы получили трамповские 1200 долларов на взрослого и 500 на ребенка. Поговаривают, что Вашингтон может еще раз осуществить подобные единовременные выплаты. Гражданам вне зависимости от их социального уровня раздают продуктовые наборы и кормят горячими обедами без всякой "справки о бедности". Иными словами, текущее социальное самочувствие американцев нельзя назвать плохим.

Впрочем, инициативы и шаги государства отнюдь не отменяют отложенные, долгосрочные проблемы в экономике Соединенных Штатов. Собственно, с проблемами столкнулся или еще столкнется весь мир, находящийся в полузамороженном состоянии. Прежде всего, для того, чтобы помогать своим гражданам, Вашингтон печатает деньги и влезает в новые триллионные долги, которых уже и так огромное количество. Плюс к тому остановились целые секторы экономики, которые потребуют перезапуска. И этот процесс не покажется легкой прогулкой. Вопрос лишь в том, когда это делать, при таком-то уровне заболеваемости и смертности от коронавируса? Ответа на него пока нет по объективным причинам. Однако безвыходным положение тоже не назовешь. Предыдущие резкие всплески безработицы, вызванные экономическими причинами во время упомянутой Великой депрессии, а также в послевоенный период и в кризис конца нулевых годов, приводили к безвозвратной потере рабочих мест. Сейчас ситуация другая. Многие американские "новые безработные", по сути, находятся в неоплачиваемых отпусках и после пандемии смогут вернуться на работу или будут искать другую, когда выплаты повышенных пособий прекратятся.

Но есть и другие показатели состояния экономики. К примеру, грузопоток, проходящий через порты и логистические центры в США, только в апреле сократился на одну десятую. В первую очередь за счет Китая, с которым господин Трамп грозит вообще прекратить отношения. Чем это обернется, неизвестно. Но точно, когда ссорятся две крупнейшие экономики мира, ничего хорошего никого не ждет. Пекин как крупнейший держатель пакета американского госдолга в 1 триллион долларов уже заявляет, что может ответить. Еще раз возвращаясь к госдолгу, заметим, что он может в этом году превысить 4 триллиона долларов и приблизиться к показателям годового бюджета страны, а суммарный накопленный долг превысить годовой размер американской экономики, выйдя за рамки 20 триллионов. Плюс задолженность граждан, приближающаяся к отметке 15 триллионов. И это по "докорановирусным" отчетам. Цифры огромные.

Конечно, рано или поздно инвесторы найдутся. Они любят американский госдолг. Вот только сейчас у них другие проблемы. Да и в целом обладающие диверсифицированной экономикой США что-нибудь придумают, выкрутятся. Так уже не раз бывало. Вопрос в том, как. Увы, история знает немало примеров, когда государства решали свои внутренние проблемы за счет внешней активности, вплоть до войн. Фразеологизм "война все спишет" наполнен весьма конкретным содержанием.

Автор Сергей Ильин, радио Sputnik