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Теряют корни
08 октября 2019, 16:39 • 106 • Карикатуры
Министерство финансов планирует обязать платить налоги граждан, которые провели в стране 90 дней в году, а не 183, как было раньше.
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