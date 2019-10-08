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Теряют корни

08 октября 2019, 16:39  •  106 • Карикатуры
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Министерство финансов планирует обязать платить налоги граждан, которые провели в стране 90 дней в году, а не 183, как было раньше.

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