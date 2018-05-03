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«Теряют долю рынка»: Минсельхоз США назвал Россию серьёзным конкурентом ЕС в сфере экспорта пшеницы
03 мая 2018, 07:54 • 98 • В мире
Евросоюз столкнулся с серьёзной конкуренцией со стороны России на экспортных рынках зерна. Такие выводы содержатся в отчёте Минсельхоза США, с текстом которого ознакомился RT. По прогнозу специалистов, объём поставок пшеницы из стран — членов ЕС сократится в 2018 году на 12% по сравнению с 2017-м, достигнув наименьших показателей за последние пять лет. В отчёте подчёркивается, что в прошлом году европейские экспортёры пшеницы потеряли свою долю на рынках стран Северной Африки и Ближнего Востока, а в текущем конкуренция с Россией помешала им восстановить позиции. Эксперты объясняют такую тенденцию более высоким качеством российского зерна при конкурентоспособной цене.
Уборка пшеницы на полях AFP © DANIL SEMYONOV
Конкуренция со стороны России стала причиной сокращения объёмов экспорта пшеницы из стран Евросоюза. Такие данные содержатся в новом отчёте службы сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США.
По данным американского ведомства, в сезоне-2016/17 Евросоюз экспортировал 27,3 млн тонн, в то время как в сезоне-2017/18 этот показатель упал до 24 млн тонн.
В документе отмечается, что основными импортёрами европейской пшеницы традиционно являются страны Северной Африки и Ближнего Востока, прежде всего — Алжир, Марокко, Саудовская Аравия и Египет. Однако в сезоне-2016/17 ЕС «потерял свою долю на этом рынке», а конкуренция со стороны России препятствовала восстановлению позиций Европы в нынешнем сезоне.
В частности, польский экспорт в 2017/18 учётном году, по прогнозам американских экспертов, сократится на 1 млн тонн. «Во многом это обусловлено сокращением объёма поставок в Саудовскую Аравию по причине более низкого качества, а также сильной конкуренцией со стороны России», — подчёркивает Минсельхоз США.
В отчёте ведомства отмечается сокращение производства пшеницы в некоторых странах ЕС, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий. В Польше между тем сокращаются и посевные площади.
Не выдержали конкуренции
В разговоре с RT президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что усиление конкурентоспособности России в первую очередь связано с ростом производства пшеницы в стране.
По его словам, российское зерно более привлекательно для покупателей, чем европейское, по соотношению цены и качества. «У нас высококачественная пшеница, которую мы поставляем на мировые рынки по хорошей, приемлемой для покупателей цене», — заключил Злочевский.
Между тем гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отметил, что Россия уже не первый год составляет серьёзную конкуренцию европейским поставщикам. Однако в этом году российское зерно стало ещё более выгодным из-за рекордного урожая.
«В этом году рекордный урожай, а потому страна действительно конкурирует с Европой. Однако мы и в прошлом конкурировали с ней, просто в этом году в России произвели очень много пшеницы, поэтому сейчас за нами уже никто не угонится. Это связано с сочетанием многих факторов: погода, высокая доходность, агротехника, семена, удобрения», — рассказал RT эксперт.
Ранее Министерство сельского хозяйства США уже сообщало о росте российского экспорта пшеницы. Так, по прогнозам американских специалистов, к июлю 2018 года объём поставок этого злака «достигнет рекордно высокого уровня — 31,5 млн тонн». Таким образом, Россия может занять первое место в мире по данному показателю, обогнав Соединённые Штаты. По оценкам экспертов, в США объём, напротив, снизится — с 29,5 млн до 26 млн тонн.
О том, что Россия теснит США на рынках сбыта зерна, говорил и министр сельского хозяйства России Александр Ткачёв. По его словам, из-за этого американские фермеры несут финансовые потери.
«Я думаю, что если американских фермеров лихорадит, то на фоне большого урожая в России, который будет порядка 130 млн тонн. На каких-то рынках мы оттесняем американцев, и понятно, что они несут потери», — сообщил глава Минсельхоза России.
Кроме того, в 2017 году Россия начала продавать зерно на рынки Мексики, Колумбии и Лаоса.
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