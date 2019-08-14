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Теряя миллионы евро: Австрийские бизнесмены умоляют снять санкции против России

14 августа 2019, 20:24  •  64 • Политика
Бизнес в Австрии выступил против санкций в отношении России.
Сейчас австрийский бизнес недоволен введёнными в отношении России экономическими санкциями. По словам местных представителей крупного предпринимательства, введенные ограничения против России лишь наносят ущерб местной промышленности.
По данным Oberösterreichische Nachrichten, в настоящее время многим австрийским компаниям приходится искать обходные пути. Из-за долгих и порой безрезультативных поисков бизнесмены несут большие финансовые потери.
Так, к примеру, фирма Greisinger, которая работает с Россией с 1990-х годов. Сама компания занимается мясом. Но из-за санкций всего лишь за один день объёмы продаж компании сократились с 13,5 миллиона евро до нуля.
Другая компания, которая занимается хлебом, решила так не рисковать. Чтобы не терять российского потребителя, фирма была вынуждена перенести производство в третьи страны. Таким образом она смогла экспортировать товары в Россию.
«На это мы потратили один миллион евро, - говорит глава компании Петер Аугендоплер. - Наша работа в России, продолжавшаяся 22 года, висела на волоске».
Такие трудности австрийские компании испытывают повсеместно. Но у многих нет денег на то, чтобы перенести свое производство ради сохранения рынка сбыта. Напомним, что ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года в связи с возникшим на Украине конфликтом. Москва неоднократно опровергала все обвинения и говорила о том, что не является стороной конфликта.

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