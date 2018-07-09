«Теряя гегемонию»: почему США обвинили Россию в попытках дестабилизации НАТО

В Соединённых Штатах вновь недовольны Россией. Москва якобы переманивает Турцию из Североатлантического альянса, стремясь «дестабилизировать сильнейший оборонный союз в истории мира». Об этом заявила американский постпред при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон. По её словам, с этой целью российская сторона продаёт Анкаре зенитно-ракетные комплексы С-400. Между тем, подчеркнула Хатчисон, Вашингтон сделает всё, чтобы не упустить своего партнёра. Опрошенные RT эксперты отмечают, что речь не идёт о выходе Турецкой Республики из военного блока — страна просто проводит курс на отстаивание своих национальных интересов.

Россия пытается подорвать единство НАТО, переманив на свою сторону Турцию. Такое мнение высказала постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Кэй Бэйли Хатчисон. По её словам, усилия Москвы направлены на дестабилизацию блока.

«Я уверена, что Россия пытается переманить Турцию на свою сторону. Она предпринимала подобные попытки в отношении многих наших союзников. Она хочет дестабилизировать сильнейший оборонный союз в истории мира, каким является НАТО», — заявила Хатчисон в эфире телеканала Fox News.

Для достижения своих целей, отметила постпред, Россия использует зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» — предлагает Турции их закупить. Однако США предпринимают всевозможные усилия на разных уровнях, чтобы не допустить этой сделки и поставки российских ЗРК на территорию страны — члена НАТО. В частности, подчеркнула Хатчисон, непосредственно этот вопрос на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом поднимал американский глава Дональд Трамп.

«Турция — сильнейший участник НАТО и наш давнишний союзник. Поэтому мы продолжим работать с ней. Мы знаем, что Россия пытается вклиниться в наши отношения. Мы обращаемся к Турции на всех уровнях. Мы крайне против (покупки Анкарой С-400. — RT), потому что это окажет негативное влияние и помешает возможностям наших сил НАТО в Турции», — сказала дипломат.

Интервью Кэй Бэйли Хатчисон дала в преддверии саммита НАТО, который пройдёт с 11 по 12 июля в Брюсселе.

Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон

Reuters

© Francois Lenoir

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно подчёркивал, что Анкара не откажется от импорта вооружений из России.

«Мы не будем просто закупать С-400, а потом отвозить их в хранилища. В случае необходимости мы используем их. Это оборонные системы. Что мы будем без них делать? Что, мы опять должны зависеть от США?» — заявлял Эрдоган.

Самостоятельность руководства Турции является, пожалуй, основной причиной столь настойчивой обеспокоенности США, считает главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко.

«Данное заявление носит политически ангажированный характер, потому что Турция, проявляя политическую самостоятельность, отказывается быть послушной игрушкой в руках США и проводит курс на отстаивание своих национальных интересов, в том числе в вопросах закупок того вооружения, которое наибольшим образом подходит Турции», — пояснил он RT.

Возмущены давлением

Среди методов давления, которыми США пытаются воздействовать на Турцию, — санкции. Так, в конце июня ими пригрозил Анкаре помощник американского госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл.

«В ходе многочисленных контактов с представителями турецкого правительства мы давали чётко понять, что будут последствия... Когда мы определим, что действительная передача технологии состоялась, то введём санкции в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA)», — говорил он.

Дипломат также отмечал, что в случае покупки у России комплексов отношения США и Турции изменятся, «их будет трудно восстановить».

Слова Митчелла в Анкаре вызвали пропорциональную реакцию. Там пообещали, что ввод Вашингтоном ограничений не останется без ответа.

«Мы С-400 покупаем, а вы против нас вводите санкции за это? Но с таким подходом отношения не пойдут. Если будут санкции, мы ответим», — сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Принуждение к дружбе

Как отметил Игорь Коротченко, турецкая сторона подтверждает свой курс на приверженность контракту с Москвой, и это вызывает «озлобление» у Вашингтона, в том числе выливается в подобные заявления о якобы дестабилизирующих действиях России.

«Турция — самостоятельный член НАТО, который принимает суверенные решения. Точно так же, как Венгрия, которая тесно сотрудничает с Россией, в том числе в области атомной энергетики… Это не Американские Штаты, они не входят в состав США. Это суверенные государства, и они не обязаны плясать под дудку Вашингтона. А мы не имеем никакого отношения к тем процессам, которые приводят к уменьшению влияния американцев в Европе и в мире. Таково современное положение дел. США теряют гегемонию», — пояснил он.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT заявил, что Вашингтон сам настраивает против себя своих союзников. По его мнению, американцы слишком бесцеремонно относятся к своим партнёрам, в частности, принуждая их закупать у США «виды вооружения, которые уступают российским аналогам».

Россия же, подчеркнул депутат, на мировой арене демонстрирует конструктивную позицию в вопросах обеспечения стабильности и снятия напряжённости в различных регионах, чем и завоёвывает симпатию всё большего числа стран.

«Мы ни в коем случае не ставим целью разрушить чьи-то союзы путём принуждения привлечь на свою сторону. Россия работает с различными государствами, исходя из взаимоотношений на добровольной основе, учитывая национальные интересы всех стран», — заключил депутат.

Между двух полюсов

Вместе с тем, считает военный эксперт, подполковник в отставке Владимир Язиков, Турция, несмотря на решительные заявления в адрес Соединённых Штатов, всё же не планирует отказываться от сотрудничества с ними.

«Да, предварительную оплату по С-400 Турция уже сделала. Но они могут и отозвать её. Вместе тем стоит признать, что независимых от США государств — по пальцам пересчитать», — сказал RT Язиков.

Напомним, что Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 в прошлом году. Его стоимость составила $2,5 млрд. Согласно ему Россия должна передать Турции к следующему году четыре дивизиона российских комплексов ПВО.

Первый взнос по контракту Анкара сделала в сентябре 2017 года. По словам главы «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, РФ уже начала производство комплексов.