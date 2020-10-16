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Теряем миллиарды: украинский экс-министр оценил ущерб от разрыва с Россией
16 октября 2020, 20:00 • 108 • Политика
Охлаждение отношений с братским государством обошлось Незалежной в кругленькую сумму
Государственный переворот на Украине в 2014 г. привел к резкому снижению благосостояния страны. По данным бывшего главы местного министерства экономики, Незалежная каждый год теряет порядка $30 миллиардов. Виктор Суслов пояснил, что к таким катастрофическим для экономики последствиям привел, в частности, разрыв с российскими рынками.
Бывший министр экономики посетовал, что перед тем, как устраивать переворот, никто не просчитал, во что в итоге выльется эта "революция" и сколько будет стоить государственному бюджету, а значит и обычным гражданам.
В итоге из-за резкой смены курса и перехода на откровенно антироссийскую риторику некогда братское государство потеряло в лице России стратегического торгового партнера.
Кроме того, до событий 2014 г. страна обладала огромным потенциалом в сфере промышленности и науки. Теперь же достижения украинских специалистов в области высоких технологий потеряли рынки сбыта.
Если сравнить показатели внутреннего валового продукта 2013 г. и 2014 г., то можно увидеть, сколько средств потеряла Незалежная после Майдана. Так, ВВП сократился на целых $30 миллиардов, рассказал политик в эфире канала NewsOne.
По мнению Суслова, экономика страны находится в таком плачевном состоянии, что в принципе не может компенсировать столь колоссальные потери. Все, что делает Украина в сложившейся ситуации – это наращивает кредиты.
"И перспектив нет, идет деградация страны", – сокрушается украинский политик.
При этом Россия, несмотря ни на что, готова идти на встречу братскому народу. Недавно российский лидер принял решение снять санкции с трех украинских компаний.
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