Террору коллекторов пришёл конец: Госдума приняла законопроект в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий коллекторам терроризировать членов семьи и друзей должника. Его инициатор - вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Принятый в первом чтении законопроект обязует коллекторов работать исключительно с должником и запрещает каким-либо образом взаимодействовать с членами его семьи, друзьями и соседями, а также с другими третьими лицами без их согласия. Также документ даёт право в любой момент отозвать это согласие.

"Норма закона, которая нами предлагается, обеспечивает гарантированную защиту прав членов семьи, соседей, коллег должника, которые необоснованно подвергаются давлению со стороны коллекторов", - пояснила Ирина Яровая.

Проект закона уже поддержали Минюст и Федеральная служба судебных приставов.

Напомним, что, по нынешнему законодательству, согласие на звонки коллекторов членам семьи и друзьям может дать сам должник, причём без получения предварительного согласия этих лиц, сообщает "Парламентская газета". В результате выбиватели долгов начинают терроризировать людей, не причастных к ситуации с образованием задолженности.