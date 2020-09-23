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Террору коллекторов пришёл конец: Госдума приняла законопроект в первом чтении

23 сентября 2020, 01:50  •  58 • Политика
Госдума запретит коллекторам общаться с третьими лицами. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении.
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, запрещающий коллекторам терроризировать членов семьи и друзей должника. Его инициатор - вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Принятый в первом чтении законопроект обязует коллекторов работать исключительно с должником и запрещает каким-либо образом взаимодействовать с членами его семьи, друзьями и соседями, а также с другими третьими лицами без их согласия. Также документ даёт право в любой момент отозвать это согласие.
"Норма закона, которая нами предлагается, обеспечивает гарантированную защиту прав членов семьи, соседей, коллег должника, которые необоснованно подвергаются давлению со стороны коллекторов", - пояснила Ирина Яровая.
Проект закона уже поддержали Минюст и Федеральная служба судебных приставов.
Напомним, что, по нынешнему законодательству, согласие на звонки коллекторов членам семьи и друзьям может дать сам должник, причём без получения предварительного согласия этих лиц, сообщает "Парламентская газета". В результате выбиватели долгов начинают терроризировать людей, не причастных к ситуации с образованием задолженности.

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