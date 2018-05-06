Террористы, замаскированные под тележурналистов

Хвост уверенно виляет собакой

30 апреля в Кабуле в результате теракта погибли девять человек: террорист, замаскированный под телеоператора, взорвал себя в толпе журналистов. А к 17 мая, ко Всемирному дню телекоммуникаций, провозглашённому Организацией Объединённых Наций Всемирным днём информационного общества, составится внушительный список журналистов, погибших при схожих обстоятельствах.

…Мне вспомнился французский социолог Жан Бодрийяр (1929-2007), который сделал популярным термин «симулякр» и прославился тремя эссе под общим заглавием «Войны в Заливе не было» (1991). Смысл этих эссе состоял в том, что у следивших за первой войной в Персидском заливе по сообщениям телеканала CNN не было никакой возможности понять, было ли там что-то на самом деле или это была просто пляска картинок, подававшихся телевизионщиками на экран.

Бодрийяр привлёк внимание к тому факту, что изображение событий на телеэкране стало подменять реальность и выдаваться за реальность. Реальность стала превращаться в «виртуальную». В процессе такой имитации и получался симулякр – копия, изображающая нечто, не имеющее оригинала в действительной жизни… Кстати, известная сатирическая комедия Барри Левинсона «Хвост виляет собакой» (Wag the Dog) с Робертом де Ниро была снята под впечатлением «Войны в Заливе не было» Жана Бодрийяра. Теперь эту его работу можно считать предисловием к охватившей мир эпидемии фейков (fakes) – подделок, фальшивок, информационных мистификаций, бессовестной лжи.

Напомню последовательность, в которой появлялись эссе Бодрийяра во французской Libération и британской The Guardian. 4 января 1991 года, ещё до первых взрывов в Ираке, вышло первое эссе «Войны в Заливе не будет». Потом загрохотало. Что, Жан, просчитался? Однако 6 февраля Бодрийяр ответил вторым эссе «Действительно ли идёт война в Заливе?». А 29 марта, когда CNN уже транслировала победные парады и интервью с «героями-генералами», Бодрийяр вколотил последний гвоздь: третье эссе было опубликовано под заголовком «Войны в Заливе не было»! «Всё, что люди узнали о войне, – писал он, – являлось продуктом пропаганды… Мы узнали лишь, как выглядит сверхсовременный метод парализации, лоботомии, испытанный на подопытном противнике вне поля боя и без возможности реакции с его стороны. Но это не война. И даже 10000 тонн бомб в день не достаточно, чтобы сделать её войной. Даже прямой трансляции CNN недостаточно, чтобы установить подлинность войны».

СМИ придали этим опусам Бодрийяра значение глубоких философских сочинений. На самом деле его литературные эксперименты клонили к тому, что современные телекоммуникации, попав в «умелые руки», позволяют уравнять ложь и правду, сделать их практически неотличимыми. Это было за четверть века с лишним до всемирной суеты, поднятой злостной фейк-политикой Запада (вмешательство России в американские выборы, «химические атаки» в Сирии, «дело Скрипаля»…).

Ещё была работа Эдварда Хермана и Дэвида Петерсона, которые писали: «Телеканал CNN – некритическое СМИ, деятельность сводится к тому, чтобы освещать «правильные» пресс-конференции, приглашать в эфир соответствующих гостей и без ошибок произносить все имена. Во время бомбардировок Югославии в 1999 году телеканал CNN фактически использовался как информационное оружие НАТО».

Вернёмся к раздражению, которое сквозило в эссе Бодрийяра. В конце концов, в Ираке Пентагон сработал, как Пентагон. А вот то, что канал CNN сработал, как Пентагон, было отвратительно! Этот телеканал был основан Тедом Тёрнером и помогал в своё время не превратить холодную войну в горячую (Джейн Фонда протестовала против войны, ездила во Вьетнам, «когда это ещё не было мэйнстримом», а её соотечественники бомбили Ханой), а теперь CNN действует, как отдел пропаганды и психологической обработки противника.

Обстоятельства 1991 года почти забылись, но Бодрийяр уловил «дух времени» – тенденцию к всепроникающему влиянию мировых информационных войн. И сегодня я с содроганием смотрю на долгие, тягучие видео-заставки CNN. Невыносимо пафосная закадровая музыка, одинокий герой-оператор на берегу какого-нибудь заливчика с огромной, как базука или ПЗРК, телекамерой на плече; по вкусу можно добавить плачущих арабо-африканских детей…. Ещё можно вспомнить труп сирийского ребёнка на берегу, на котором многие западные СМИ повысили свою капитализацию, когда перетаскивали труп с место на место в поисках выгодного ракурса! Неважно, кто это делал: сам телеоператор или разъездная съёмочная труппа «Белых касок», или вооружённые боевики – всех их опекает одно начальство.

Недавно старший продюсер CNN Джон Бонифилд признался на камеру репортёру Джеймсу О'Кифи (известный американский независимый журналист, основатель Project Veritas), что сюжеты CNN о связях президента США Дональда Трампа с Россией были выдуманы для поднятия рейтинга телеканала. Простенько и со вкусом! Благодаря другим подобным «выдумкам» миллиард телезрителей уверены, что впервые послевоенные границы Европы изменила Россия в 2014 году [в Крыму], а не США и их союзники по НАТО в 90-х годах в Югославии. Сказано ведь: «А Косово – не считается»…

Реклама, MTV-клипы, заставляющие ворочаться в гробу Сергея Эйзенштейна (изобретённый им монтаж клипмейкеры довели до абсурда), и «военные репортажи» CNN сработаны абсолютно в одной стилистике. Порой одними и теми же людьми, переезжающими из студии в студию. Часто в первые секунды после щелчка телепульта никто уверенно не скажет, что это: новый музыкальный хит, реклама туалетной бумаги или опять война?