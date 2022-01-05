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Террористы захватили самолёты в Алма-Ате - Токаев. Погром в аэропорту попал на видео
05 января 2022, 23:35 • 221 • Политика
Террористы захватили самолёты в Алма-Ате, сообщил Касым-Жомарт Токаев. По его словам, под контролем незаконных банд оказалось порядка пяти бортов, в частности - зарубежные. Погром в аэропорту города попал на видео.
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о деятельности "террористических банд" на территории страны.
Его слова прозвучали в эфире телеканалов республики. Глава государства передал, что незаконные формирования сейчас бесчинствуют, например, в Алма-Ате.
Там ими был взят под контроль ряд крупных объектов. Среди них - порядка пяти самолётов. В частности - зарубежные.
Между тем агентство "Sputnik Казахстан" показало в своём Telegram-канале видео из алматинского аэропорта. Его в редакцию прислал свидетель погромов.
В ролике можно увидеть последствия беспорядков - разбитые витрины магазинов и стёкла дверей, поломанные стойки и мебель. При этом кадры непрерывно сопровождаются шумом сигнализации.
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