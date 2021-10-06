Террористы взяли на вооружение COVID-19: О тактике боевиков рассказали в Совбезе России

В Совбезе заявили о новой тактике террористов для распространения COVID-19. "В Тунисе арестованы местные экстремисты, незаконно проникшие в казармы военнослужащих правоохранительных органов с целью инфицирования личного состава", - рассказал представитель ведомства.

Террористы пытались использовать коронавирусную инфекцию COVID-19 в качестве оружия против гражданского населения. О новой тактике боевиков рассказал заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков.

По его словам, использование боевиками заражённых COVID-19 было замечено индийскими спецслужбами. Кроме того, в Тунисе арестовали экстремистов, которые пытались заразить коронавирусом правоохранителей.

В Тунисе арестованы местные экстремисты, незаконно проникшие в казармы военнослужащих правоохранительных органов с целью инфицирования личного состава,

- сказал Юрий Коков в интервью "Российской газете".

Он добавил, что использование террористами транспортных средств для намеренных наездов, наоборот, пошло на спад. Юрий Коков считает, что немалую роль в этом сыграли новые меры безопасности, а также антиковидные ограничения, препятствующие появлению больших скоплений людей.