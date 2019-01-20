Террористы воспользовались часом пик для большего количества жертв при взрыве автобуса в сирийском Африне

В Африне десять человек погибли при взрывах двух бомб. Террористы для большего количества жертв воспользовались временем час пика на транспортных развязках города.

При взрывах двух бомб в сирийском городе Африн, который находится под контролем турецких вооруженных сил, погибли как минимум десять человек, 18 получили ранения разной степени тяжести.

По информации РИА Новости, группировка "Свободная сирийская армия" (ССА) разминировала также третье взрывное устройство.



Четверо погибли при взрыве автобуса на автовокзале, вблизи которого находится офис губернатора провинции.

На данный момент никто не взял ответственность за теракт. Турецкие СМИ обвиняют в произошедшем курдские отряды "Рабочей партии Курдистана".

Ранее в Африне неоднократно гремели взрывы - их устраивали как курды для нейтрализации противотурецких боевиков, так и представители других группировок при конфликтах за сферы влияния.



Местные СМИ пишут, что боевики воспользовались часом пик для более кровопролитного теракта.