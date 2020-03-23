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Террористы в Сирии получали оружие и инструкции из США: военкор опубликовал фото

23 марта 2020, 13:35  •  63 • Политика
Военкор Олег Блохин опубликовал фото, доказывающие, что террористы в Сирии получали оружие и инструкции из США.
Военный корреспондент Олег Блохин опубликовал в личном телеграм-канале серию фотографий, снятых в одном из оружейных схронов боевиков в Сирии. Детальная съёмка показала, что оружие бандиты получали от США.
Блохин показывает бирки на боеприпасах, а также делится картинками с подробной инструкцией, которой, по всей видимости, пользовались боевики.
"Боеприпасы производства США в пещерах боевиков ХТШ (коалиция группировок, возглавляемая боевиками группировки "Джебхат ан-Нусра" - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена. - Ред.)", - пишет Олег Блохин.
Фото: Олег Блохин.
Что касается найденной памятки, она вполне конкретна.
"Инструкция по эксплуатации и применению миномёта, также найдена в пещерах духов", - поясняет Олег Блохин собственные кадры.
Напомним, российские представители неоднократно указывали на то, что боевики в Сирии получают оружие от США. Однако американские представители всегда отнекивались, заявляя, что не помогают террористам. Несмотря на то, что Россия указывала на подозрительные факты.
Фото: Олег Блохин.
Фото: Олег Блохин.
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