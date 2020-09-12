Террористы в Сирии настроились на провокацию: Возможно применение отравляющих веществ

Провокации с применением отравляющих веществ возможны на юге сирийской провинции Идлиб.

"В российский центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки провокации", – сообщил Гринкевич.

Он добавил, что провокацию собираются осуществить члены группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"*. По словам заместителя руководителя ЦПВС, террористы намерены пригласить журналистов иностранных средств массовой информации. Их соберут на высоте Джебель-Завия, пишет "РИА Новости". Цель - дальнейшее распространение информации в СМИ Запада и Ближнего Востока, а также интернете обвинений правительственных сил САР. Якобы эта военная организация применяет химическое оружие против мирных жителей.

* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена