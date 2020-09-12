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Террористы в Сирии настроились на провокацию: Возможно применение отравляющих веществ
12 сентября 2020, 21:05 • 56 • Политика
Замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что террористы в Сирии настроились на провокацию. Не исключено применение отравляющих веществ.
Провокации с применением отравляющих веществ возможны на юге сирийской провинции Идлиб.
"В российский центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки провокации", – сообщил Гринкевич.
Он добавил, что провокацию собираются осуществить члены группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"*. По словам заместителя руководителя ЦПВС, террористы намерены пригласить журналистов иностранных средств массовой информации. Их соберут на высоте Джебель-Завия, пишет "РИА Новости". Цель - дальнейшее распространение информации в СМИ Запада и Ближнего Востока, а также интернете обвинений правительственных сил САР. Якобы эта военная организация применяет химическое оружие против мирных жителей.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена
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