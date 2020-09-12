Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Может закончиться очень печально": Как Россия должна ответить Украине...
"Всё, не тратьте время": Украинец подсмотрел, как Путин ведёт себя на ...
В МВФ шокировали Украину
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной стат...
Главная / Политика

Террористы в Сирии настроились на провокацию: Возможно применение отравляющих веществ

12 сентября 2020, 21:05  •  56 • Политика
Замглавы российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что террористы в Сирии настроились на провокацию. Не исключено применение отравляющих веществ.
Провокации с применением отравляющих веществ возможны на юге сирийской провинции Идлиб.
"В российский центр по примирению враждующих сторон поступили сведения о подготовке боевиками террористической группировки провокации", – сообщил Гринкевич.
Он добавил, что провокацию собираются осуществить члены группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"*. По словам заместителя руководителя ЦПВС, террористы намерены пригласить журналистов иностранных средств массовой информации. Их соберут на высоте Джебель-Завия, пишет "РИА Новости". Цель - дальнейшее распространение информации в СМИ Запада и Ближнего Востока, а также интернете обвинений правительственных сил САР. Якобы эта военная организация применяет химическое оружие против мирных жителей.
* Организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
12 сентября 2020, 07:20
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной статьи в Time
12 сентября 2020, 01:50
"Это план приведения Навального к власти": Доктор Сосновский раскрыл требования Европы к России
12 сентября 2020, 03:40
Об этих странностях говорил Лавров? Спутница Навального металась между Москвой и Лондоном - источник
12 сентября 2020, 05:30
Британский эксперт назвал Украину "примером демократии". Но его имя всё объяснило
12 сентября 2020, 17:25
Лавров сделал заявление об ответе Москвы на санкции после атаки на "Северный поток - 2"
12 сентября 2020, 11:00
В Германии рассекретили содержание переговоров по делу Навального
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 сентября 2020, 07:20
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной статьи в ...
12 сентября 2020, 01:50
"Это план приведения Навального к власти": Доктор Сосновский раскрыл требов...
12 сентября 2020, 03:40
Об этих странностях говорил Лавров? Спутница Навального металась между Москвой и Лонд...
12 сентября 2020, 05:30
Британский эксперт назвал Украину "примером демократии". Но его имя всё объ...
12 сентября 2020, 11:55
Украина начала действовать: первый ответ на оскорбление посла на границе с Белоруссие...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 сентября 2020, 11:50
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - эксперт
12 сентября 2020, 07:20
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной статьи в Time
09 сентября 2020, 08:45
Омские врачи знали об отравлении Навального, но дело не в "Новичке" - источник консилиума
09 сентября 2020, 22:30
"Может закончиться очень печально": Как Россия должна ответить Украине на "арест" 65 самолётов
10 сентября 2020, 05:50
Главный индикатор объединения – Мишустин: О чём Лукашенко не мог сказать 20 лет
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков
07 сентября 2020, 22:50
Украинские силовики после взрыва в Донбассе устроили "огненную" провокацию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.