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Террористы в Сирии напали на российско-турецкий патруль
14 июля 2020, 12:25 • 57 • В России
Во вторник, около 8.50 по московскому времени, в Сирии было совершено нападение на гуманитарную автоколонну, которую сопровождал российско-турецкий патруль.
- Взрыв самодельного фугаса произошел во время проведения 20-го совместного российско-турецкого патрулирования трассы М-4 в районе населенного пункта Эриха в южной части зоны деэскалации Идлиб. Осколками повреждены бронетранспортер российской военной полиции и турецкий бронеавтомобиль, - сообщили "Комсомолке" в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
По данным Центра трое российских военнослужащих получили легкие ранения. Пострадали и члены экипажа турецкого бронеавтомобиля. Пострадавших оперативно эвакуировали с места происшествия в военный госпиталь на авиабазе Хмеймим.
- Раненым оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы их жизни нет, - сообщает ЦПВС.
В Сирии приостановлено патрулирование. Военнослужащие эвакуируют поврежденную технику и разыскивают участников нападения.
- Во взаимодействии с турецкими военными, а также сирийскими органами безопасности мы устанавливаем причастность действующих в зоне деэскалации Идлиб боевиков к нападению на колонну, - отметили в Центре.
Напомним, 11 июля российские комплексы ПВО сбили два беспилотника боевиков, которые были снаряжены взрывчаткой. Они попытались атаковать авиабазу России Хмеймим в Сирии.
В Сирии террористы подорвали российский патруль.
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