Террористы в Идлибе готовы применить химоружие – Минобороны

Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Минобороны России контр-адмирал Вадим Кулить заявил о подготовке одной из террористических организаций применить химическое оружие. Стало известно о планируемых провокациях на территории Идлиба.

Кулить сообщил, что в Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о готовящихся провокациях в Идлибской зоне деэскалации. Использовать отравляющие вещества намереваются боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

Контр-адмирал, сославшись на источники, добавил: в сирийский город Атма террористы пригнали автомобильную цистерну, в которой находятся химоружие. Отравляющими веществами боевики собираются наполнить реактивные снаряды, пишет РБК.

Провокация будет проводиться в сотрудничестве с представителями "Белых касок". Власти России считают эту организацию ответвлением "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

Подобная ситуация наблюдалась в Сирии в конце марта. Тогда Минобороны тоже сообщило о готовящихся боевиками провокациях, где должно было использоваться химоружие. Главная цель террористов – дискредитировать официальные власти Сирии.

*Хайят Тахрир аш-Шам - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена по решению Верховного суда России от 04.06.2020.