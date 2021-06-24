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Террористы в Идлибе готовы применить химоружие – Минобороны

24 июня 2021, 05:05  •  51 • Политика
Заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Минобороны России контр-адмирал Вадим Кулить заявил о подготовке одной из террористических организаций применить химическое оружие. Стало известно о планируемых провокациях на территории Идлиба.
Кулить сообщил, что в Центр по примирению враждующих сторон поступила информация о готовящихся провокациях в Идлибской зоне деэскалации. Использовать отравляющие вещества намереваются боевики террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*.
Контр-адмирал, сославшись на источники, добавил: в сирийский город Атма террористы пригнали автомобильную цистерну, в которой находятся химоружие. Отравляющими веществами боевики собираются наполнить реактивные снаряды, пишет РБК.
Провокация будет проводиться в сотрудничестве с представителями "Белых касок". Власти России считают эту организацию ответвлением "Хайят Тахрир аш-Шам"*.
Подобная ситуация наблюдалась в Сирии в конце марта. Тогда Минобороны тоже сообщило о готовящихся боевиками провокациях, где должно было использоваться химоружие. Главная цель террористов – дискредитировать официальные власти Сирии.
*Хайят Тахрир аш-Шам - террористическая организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена по решению Верховного суда России от 04.06.2020.

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