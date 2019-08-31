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Террористы уходят на перемирие с поражением: Сирийская армия выбила боевиков с юга Идлиба
31 августа 2019, 02:24 • 33 • Политика
Сирийская армия выбила в пятницу боевиков с юга Идлиба. Учитывая то, что с 31 августа начал действовать режим прекращения огня, террористы уходят на перемирие в статусе проигравших.
Сирийская армия завершила военные операции в южной и юго-восточной части провинции Идлиб. Об этом пишет РИА ФАН.
Напомним, 31 августа в силу должен вступить режим прекращения огня, условия которого Дамаск готов выполнять в одностороннем порядке. Однако перед этим сирийские военные добились существенного прогресса в борьбе против боевиков из "Джебхат-ан-Нусры".
Последние понесли серьёзные потери в живой силе и военной технике. Они потеряли контроль над рядом населённых пунктов и стратегических высот.
"Армия Сирии будет решительно преследовать своих врагов, чтобы уничтожить исламский терроризм в любой точке карты Сирии", - заявил источник издания.
Напомним, что "Джебхат-ан-Нусра" является организацией, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.
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