Террористы уходят на перемирие с поражением: Сирийская армия выбила боевиков с юга Идлиба

Сирийская армия завершила военные операции в южной и юго-восточной части провинции Идлиб. Об этом пишет РИА ФАН.

Напомним, 31 августа в силу должен вступить режим прекращения огня, условия которого Дамаск готов выполнять в одностороннем порядке. Однако перед этим сирийские военные добились существенного прогресса в борьбе против боевиков из "Джебхат-ан-Нусры".

Последние понесли серьёзные потери в живой силе и военной технике. Они потеряли контроль над рядом населённых пунктов и стратегических высот.

"Армия Сирии будет решительно преследовать своих врагов, чтобы уничтожить исламский терроризм в любой точке карты Сирии", - заявил источник издания.

Напомним, что "Джебхат-ан-Нусра" является организацией, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.