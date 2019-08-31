Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Виртуозы переобуваний: Что ждать Украине от нового правительства
"Что Су-57 вытворяет...": Российский истребитель снова удивил публику
Шарий заранее "озвучил" ответ Зеленского на приглашение на 75-летие По...
Авакова лишают "силы"? Зеленский захотел взять под свой контроль Нацгв...
Главная / Политика

Террористы уходят на перемирие с поражением: Сирийская армия выбила боевиков с юга Идлиба

31 августа 2019, 02:24  •  33 • Политика
Сирийская армия выбила в пятницу боевиков с юга Идлиба. Учитывая то, что с 31 августа начал действовать режим прекращения огня, террористы уходят на перемирие в статусе проигравших.
Сирийская армия завершила военные операции в южной и юго-восточной части провинции Идлиб. Об этом пишет РИА ФАН.
Напомним, 31 августа в силу должен вступить режим прекращения огня, условия которого Дамаск готов выполнять в одностороннем порядке. Однако перед этим сирийские военные добились существенного прогресса в борьбе против боевиков из "Джебхат-ан-Нусры".
Последние понесли серьёзные потери в живой силе и военной технике. Они потеряли контроль над рядом населённых пунктов и стратегических высот.
"Армия Сирии будет решительно преследовать своих врагов, чтобы уничтожить исламский терроризм в любой точке карты Сирии", - заявил источник издания.
Напомним, что "Джебхат-ан-Нусра" является организацией, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
30 августа 2019, 19:54
"Не огромное - нормальное": Путин поправил Чибиса в словах о многодетных семьях
30 августа 2019, 23:09
"Лучшее - не русским": Жириновский объяснил, почему в России нет дешевых лекарств
30 августа 2019, 19:54
Кремль позовет Зеленского на празднование Дня победы 9 мая 2020 года – Ушаков
31 августа 2019, 02:24
"Что Су-57 вытворяет...": Российский истребитель снова удивил публику
30 августа 2019, 16:39
"Кто сказал, что они честные?" Наталья Поклонская откровенно высказалась о крикунах на митингах
30 августа 2019, 19:54
Пытаются "раздербанить" Россию: В Сейме Латвии дали оценку "мирным митингам" в Москве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 августа 2019, 00:09
Как Путин из США страну бомжей сделал
27 августа 2019, 07:24
Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта быдлу"
24 августа 2019, 04:39
"Так же, как стрелял пресловутый "Бук": Усомнившийся в чайках эксперт указал на странности в истории с А321
28 августа 2019, 19:09
"Недопринудили... Пожалели, наглецов": Выставившую условия для диалога с Россией Зурабишвили вернули на землю
25 августа 2019, 11:40
Целыми не выйдут! Соловьев и Кедми НАЧИСТОТУ о вечных противостояниях США! Студия потеряла дар речи
29 августа 2019, 11:24
«Я спас своего сына от немецкой школы, где беженцы бьют русских»
25 августа 2019, 01:39
Никита Исаев: Войны не избежать
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.