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Террористы, уходя из Восточной Гуты, расстреляли западных военных советников

26 марта 2018, 13:09  •  300 • В мире
Сирия и Россия одержали очередную стратегическую победу: бандиты в Восточной Гуте капитулировали. Утверждают, что из обиды и мести они расстреляли своих военных советников 
Сдавая город Харасту в Восточной Гуте, боевики "добром" рассчитались со своими западными военными советниками. То есть – пулями в голову.
Так, по крайней мере, доносят источники из Сирии со ссылкой на местную военную разведку. Официально это не подтверждено, но исключить такого варианта нельзя. Восток – дело тонкое. А что до добра, то – в случае правдивости данной информации – так оно и есть: Восток не только тонок на дела, но и весьма изобретателен. Так что пуля в затылок – это милосердно, особенно если боец зол, а иностранных инструкторов ему приказано в плен русским ни в коем разе не отдавать. Командирами этих самых инструкторов…
Скорее всего, отблеск правды мы так или иначе увидим. Надо лишь последить, не участится ли в ближайшее время количество досадных крушений вертолётов с западными военными.
Дамаск уже празднует очередную победу
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Сообщается, что в Дамаске настроение действительно праздничное. Можно понять людей: Восточная Гута для него – что Люберцы для Москвы, и когда оттуда на протяжении почти семи лет регулярно прилетают ракеты и мины по центру города, настроение неизбежно будет портиться.
Теперь же "схлопнулся" южный котёл, средний – та самая Хараста – за бесперспективностью сопротивления сдался на договор. Северный – город Дума – мечется, но шансов тоже никаких, так что рано или поздно придётся выбирать эвакуацию на территорию, где ещё сидят единомышленники, или гибель.
Но у одной из группировок, что удерживали Думу, просаудовских исламистов под именем "Джейш аль-Ислам", выбор в данном случае очень ограниченный: в Идлиб им нельзя. Не любят их там, и чувства свои в сердце не таят. Стрелять начинают. В Идлибе и так идёт пальба за место под солнцем между протурецкими "умеренными" исламистами, склоняющимися к запрещённой террористической организации "Братья-мусульмане", и чисто террористическим альянсом во главе с запрещённой в России "Джебхат ан-Нусрой". Вот Дума и мечется.
В этих условиях возиться с отработавшими своё западными советниками, всё время требующими чего-то, но прежде всего безопасности, просто некогда. Тем более что террористов и наёмников всё равно никуда не выпускают – не подпадают они под соглашения, - а без них есть шанс и в "умеренные" оборотиться. Восток – дело тонкое…
Фото: www.globallookpress.com
Соглашение о сдаче, судя по поступающей информации, стандартное: бандиты сдают тяжёлое вооружение, в том числе самодельное, боеприпасы, мины и карты минирования, схемы фортификационных сооружений, в том числе туннели. Кроме того, выдают пленных и насильственно удерживаемых лиц. Взамен получают места в "зелёных автобусах" для себя и для членов своих семей и уезжают туда, куда власть правительства Башара Асада пока не распространяется.
Война движется дальше, но всё же к концу
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С военной точки зрения победа в Восточной Гуте весьма ценна. Несмотря на относительно небольшую площадь, этот бандитский анклав приковывал очень большие силы сирийской армии. Практически часть столицы, о чём тут думать. Плотная городская застройка, в которой надо так оборудовать позиции и наблюдательные пункты, чтобы противник не смог вдруг рвануть оттуда в бросок по направлению к правительственным кварталам. К тому же – обстрелы. Тоже надо быть способным их быстро гасить.
Теперь эта головная боль уходит. Из тех серьёзных, что касаются Дамаска, остаётся лишь одна – лагерь Ярмук, где "чёрные" из запрещённого в России ИГ сумели расширить свою территорию, заставив потесниться правительственные силы. По мнению сирийских наблюдателей, перенесение сюда основного упора в военных действиях неизбежно и будет осуществлено уже в ближайшее время. Причём "бармалеев" прессовать будут по возможности жестоко.
Фото: www.globallookpress.com
Во-первых, за обман доверия, сколь бы относительным ни было значение этого слова на Востоке, - ибо террористы заняли кварталы, освобождённые их "зелёными" коллегами в результате мирных переговоров, когда армия не успела туда всерьёз войти и укрепиться. А во-вторых, местные боевики додумались во времена казавшегося всесилия ИГ назваться филиалом "халифата". И теперь оказались сами себе злобными буратинами: жалеть как террористов их не осмелится открыто даже Запад, а гражданского населения за пятилетку грызни и взаимных захватов здесь практически не осталось. Разошлись палестинцы, которые и населяли этот изначально лагерь для палестинских беженцев, кто куда.
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В дальнейшем наблюдатели ожидают в этом летнем сезоне закрытие одного за одним прочих мелких анклавов и окошек "умеренной", но всё же вооружённой оппозиции. То есть следующими целями будут "зелёные" и "чёрные" зоны в Дераа, в Растанском котле, в Восточном Каламуне в Северной Хаме.
А далее в войне наступит следующий этап. Этап, когда надо будет что-то делать уже с зонами, где засели западники и усиленно насаждают там подведомственные себе органы власти и местные армии. Грубо говоря, это будет этап зачистки территорий страны, оккупированных иностранными интервентами. И как это будет выглядеть, пока представить сложно.
Хотя… Может быть, те бандиты, что расстреляли своих инструкторов в Восточной Гуте, как раз это и показали?
Покровский Александр

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