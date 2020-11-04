Террористы решили стравить Сирию и Турцию? Российские военные предупредили о готовящейся провокации

Об этом во вторник сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Александр Гринкевич. По его словам, боевики намерены обстрелять из миномётов и реактивных систем залпового огня населённый пункт Тедиль в провинции Идлиб, где располагаются турецкие силы, а ответственность за обстрел возложить на сирийскую армию.

Видеозапись последствий обстрела террористы намерены разместить на своих ресурсах в сети интернет с целью обвинения сирийских правительственных сил в нанесении ударов по позициям турецких войск, - пояснил Гринкевич, выступая на брифинге.

Данная провокация может быть попыткой стравить Турцию и Сирию в Идлибе, чтобы дестабилизировать обстановку в стране и помешать Дамаску восстановить контроль над всеми территориями.

С другой стороны, нельзя исключать того, что провокация осуществляется с ведома самой Турции, которая контролирует некоторые террористические группировки в Идлибе и открыто поддерживает сирийскую оппозицию. В этом случае фейковая атака на турецкие силы может стать поводом для усиления военного присутствия Анкары в стране.

Напомним, что ЦПВС уже не в первый раз раскрывает планы боевиков в Идлибе. Ранее российские военные предупредили о том, что террористы планируют обстрелять мирный город с беспилотника, заснять это на камеру и выдать за "работу русских".

Примечательно, что боевики и сотрудничающая с ними НКО "Белые каски" уже давно освоили этот метод ведения войны. Они снимают постановочные ролики, а потом обвиняют Сирию или Россию в военных преступлениях. Видео "Касок", посвящённое "химическому оружию", уже дважды становилось поводом для несанкционированного СБ ООН ракетного удара по правительственным объектам в Сирии.