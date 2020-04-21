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Террористы похитили золото колыбели сирийской цивилизации
21 апреля 2020, 15:35 • 121 • В России
Боевики, обустроившие cвой тренировочный лагерь на раскопках древнего города Эбла в Сирии, похитили десятки золотых и каменных изделий.
- Не исключено, что они направились туда по наводке торговцев древними ценностями, - заявил журналистам директор департамента культуры провинции Хама Хазер Айлюлю.
Экстремисты варварски разместили прямо на руинах Эблы свой тренировочный лагерь с полосой препятствий и стрельбищами
Известно, что Эбла была столицей влиятельного государства, существовавшего в 4-3 тысячелетиях до нашей эры, в которой проживали 30 тысяч человек. Во времена своего могущества это царство занимало почти всю территорию современной Сирии.
Эбла расположена в 53 км юго-западу от современного Алеппо. Рядом с раскопками Эблы находится современный поселок Телль-Мардих, до недавнего времени бывший под властью боевиков. Экстремисты варварски разместили прямо на руинах Эблы свой тренировочный лагерь с полосой препятствий и стрельбищами.
В ближайшее время археологический памятник проверят саперы
- Мы думаем, что боевики не сами решили занять древний город. Кто-то их туда направил. Скорее всего, торговцы древними ценностями. Они приехали и начали целенаправленно искать усыпальницу правителей Эблы - хотели найти драгоценности. Похищено десятки предметов из золота, артефакты из камня. Боевики нанесли огромный урон городу, - отметил Хазер Айлюлю.
Эбла старше другой сокровищницы Сирии – Пальмиры. Раскопки Эблы были начаты в шестидесятые годы двадцатого века итальянскими учеными, исследования позволили собрать богатейший архив. Однако в последние годы из-за военных действий в Сирии исследования были приостановлены, а после захвата городища террористами городище и вовсе практически разрушено.
Боевики обустроили cвой тренировочный лагерь на раскопках древнего города Эбла
В ближайшее время археологический памятник проверят саперы, а после может состояться экспедиция для изучения вопроса восстановления колыбели сирийской цивилизации. Именно так этот древний город назвал директор Национального музея Алеппо Ахмад Осман.
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