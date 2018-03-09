Террористы под Дамаском напали на колонну женщин с детьми

Сирийских военных очередной раз обстреляли в пригороде Дамаска в Восточной Гуте. На этот раз они попали в засаду. Об этом рассказал генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге российского Центра примирения враждующих сторон.

После обстрела жилых кварталов Дамаска (в среду восемь мин разрушили несколько домов, ранения получили девять человек), террористы устроили 8 марта засаду на женщин с детьми, которых пытались вывести из населенных пунктов офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон и сирийские военнослужащие. Лидеры боевиков прилагают все усилия, чтобы не допустить выхода населения из Восточной Гуты, сорвать гуманитарную операцию, которая проводится при участии ООН, Международного комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

- По нашим оценкам, на сегодняшний день готовы выйти из Восточной Гуты не менее полутора тысяч жителей. Сегодня для выхода оттуда мирных жителей сирийскими властями был открыт дополнительный пункт пропуска Млеха-Джисрейн. Но при перемещении мирных жителей на пункт пропуска, боевики вооруженной группировки "Фейлак ар-Рахман" расстреляли их. Сожжено три автомобиля, имеются погибшие и раненые. С 17 часов произвели обстрел из минометов самого пункта пропуска, - заявил Юрий Евтушенко. Представитель российского Центра отметил, что в связи с участившимися обстрелами правительственных войск и гуманитарного коридора боевиками "Джабхат ан-Нусры" международные гуманитарные организации во взаимодействии с сирийскими властями приняли решение о переносе запланированного на утро 8 марта гуманитарного конвоя в населенный пункт Дума на более поздние сроки.

"Мы настаиваем на недопустимости насилия в отношении мирных жителей, их удержания в анклаве и использования в качестве живого щита", - отметил Юрий Евтушенко. Несмотря на провокации, в населенные пункты блокированные террористами продолжает гуманитарная помощь. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь семидесяти шести сирийцам, в том числе тридцати трем детям. В целом по стране режим прекращения боевых действий соблюдается, обстановка стабилизируется.