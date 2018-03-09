Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Военный «Триумф»: почему НАТО считает опасной поставку российских С-400 Турции
Программирует на смерть: В Раде призвали немного подредактировать гимн Украины
"Мы отстаем": Генерал НАТО признал, что Альянс не может тягаться с Рос...
Саакашвили заявил, что украинские власти намерены помешать проведению митинга 18...
Главная / В России

Террористы под Дамаском напали на колонну женщин с детьми

09 марта 2018, 00:09  •  162 • В России

Сирийских военных очередной раз обстреляли в пригороде Дамаска в Восточной Гуте. На этот раз они попали в засаду. Об этом рассказал генерал-майор Юрий Евтушенко на брифинге российского Центра примирения враждующих сторон.

После обстрела жилых кварталов Дамаска (в среду восемь мин разрушили несколько домов, ранения получили девять человек), террористы устроили 8 марта засаду на женщин с детьми, которых пытались вывести из населенных пунктов офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон и сирийские военнослужащие. Лидеры боевиков прилагают все усилия, чтобы не допустить выхода населения из Восточной Гуты, сорвать гуманитарную операцию, которая проводится при участии ООН, Международного комитета Красного Креста и Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

- По нашим оценкам, на сегодняшний день готовы выйти из Восточной Гуты не менее полутора тысяч жителей. Сегодня для выхода оттуда мирных жителей сирийскими властями был открыт дополнительный пункт пропуска Млеха-Джисрейн. Но при перемещении мирных жителей на пункт пропуска, боевики вооруженной группировки "Фейлак ар-Рахман" расстреляли их. Сожжено три автомобиля, имеются погибшие и раненые. С 17 часов произвели обстрел из минометов самого пункта пропуска, - заявил Юрий Евтушенко. Представитель российского Центра отметил, что в связи с участившимися обстрелами правительственных войск и гуманитарного коридора боевиками "Джабхат ан-Нусры" международные гуманитарные организации во взаимодействии с сирийскими властями приняли решение о переносе запланированного на утро 8 марта гуманитарного конвоя в населенный пункт Дума на более поздние сроки.

"Мы настаиваем на недопустимости насилия в отношении мирных жителей, их удержания в анклаве и использования в качестве живого щита", - отметил Юрий Евтушенко. Несмотря на провокации, в населенные пункты блокированные террористами продолжает гуманитарная помощь. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь семидесяти шести сирийцам, в том числе тридцати трем детям. В целом по стране режим прекращения боевых действий соблюдается, обстановка стабилизируется.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

162
Источник
Похожие новости
08 марта 2018, 14:24
Для кого-то прогресс - Илон Маск, а мой прогресс - это график отключения воды
09 марта 2018, 01:39
«Предрекают уже тысячу лет»: в Москве отреагировали на заявления Порошенко о «разрушении» России
08 марта 2018, 20:54
Врач-психиатр - о дебатах: Я бы "запикал" не только мат, но и весь это балаган

Загрузка...
08 марта 2018, 11:09
Владимир Путин: Я знаю, что все женщины прекрасны!
08 марта 2018, 01:24
Премьер Украины Владимир Гройсман поручил взыскать штраф с «Газпрома» как можно быстрее и начал с арестов активов российской компании на Незалежной
08 марта 2018, 07:54
Ксения Собчак: Я не могу ехать в Крым агитировать — я не избираюсь президентом Украины
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 марта 2018, 20:39
Уже отметила 8 Марта: Собчак заявила о снятии Путина с предвыборной гонки
06 марта 2018, 08:54
Конец эры американских ультиматумов. ЕС и Россия объединились против США
04 марта 2018, 01:39
Порошенко отрёкся от Креста
05 марта 2018, 00:24
«Господа, мы – предатели…» Молдову стирают с карты мира
05 марта 2018, 06:54
«Чёрный лебедь» полетел?
04 марта 2018, 08:09
Время платить по историческим счетам
06 марта 2018, 20:09
В Сирии разбился российский транспортный самолет Ан-26
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.