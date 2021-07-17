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Террористы планируют "химатаку" в Сирии. "Белые каски" уже готовят камеры

17 июля 2021, 00:25  •  75 • Политика
Террористы планируют устроить "химатаку" в Сирии, чтобы подставить официальный Дамаск. Проамериканская НКО "Белые каски" уже готовит камеры для постановочного фильма.
Замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Вадим Кулить заявил о новой готовящейся провокации в САР. По его словам, сирийские боевики при участии скандально известных "Белых касок" собираются инсценировать химатаку в районе населённых пунктов Серакаб и Хан-Шейхун. "Мероприятие" должно состояться 17 июля, в день инаугурации президента Сирии.
Террористы планируют осуществить инсценировку "химической атаки" для обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения, - отметил Кулить, отвечая на вопросы журналистов.
Примечательно, что боевики и "Белые каски" уже не в первый раз попадаются на подобных провокациях. "Документальные" фильмы НКО, финансируемой за счёт Госдепартамента, уже дважды становились формальным поводом для нанесения ракетного удара США по объектам армии Сирии.
Специалисты России провели расследование одной из таких "атак". Они обратили внимание, что в больницах сирийской Думы в день "нападения" не было ни одного пострадавшего с симптомами отравления, а на месте предполагаемого удара не было следов отравляющих веществ. Более того, русские нашли актёров, которые признались, что изображали "жертв" для "Касок".

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