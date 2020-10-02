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Террористы на пороге России! Багдасаров попытался докричаться до русских в прямом эфире Соловьёва

02 октября 2020, 17:45  •  75 • Политика
Политолог Семён Багдасаров попытался докричаться до русских в прямом эфире Владимира Соловьёва. По его словам, террористы, которые ещё недавно убивали российских военных в Сирии, теперь стоят на пороге России.
Такое заявление эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии сделал, выступая в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".
Он обратил внимание на 300 протурецких боевиков из Сирии, которые ещё в 20-х числах сентября присоединились к армии Азербайджана. В их число входят туркоманы, уйгуры и выходцы из Средней Азии, мечтающие сместить своё правительство. Именно эти люди, как полагает политолог, в своё время убили российского лётчика Олега Пешкова, чей самолёт сбил турецкий истребитель в Сирии, а также полковника Ряфагата Хабибуллина, чей вертолёт был сбит боевиками под Пальмирой.
Они убивали наших военнослужащих, а теперь они у нас на Южном Кавказе. Мы не можем позволить иметь под боком террористов с многолетним опытом ведения войны, - подчеркнул Багдасаров.
Ранее сообщалось, что Турция, которая открыто поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией, перебросила в регион 300 подконтрольных Анкаре боевиков из Сирии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, впрочем, эту информацию опровергает. По его словам, это "фейк, вброшенный армянской пропагандой".

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