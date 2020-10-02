Террористы на пороге России! Багдасаров попытался докричаться до русских в прямом эфире Соловьёва

Такое заявление эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии сделал, выступая в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".

Он обратил внимание на 300 протурецких боевиков из Сирии, которые ещё в 20-х числах сентября присоединились к армии Азербайджана. В их число входят туркоманы, уйгуры и выходцы из Средней Азии, мечтающие сместить своё правительство. Именно эти люди, как полагает политолог, в своё время убили российского лётчика Олега Пешкова, чей самолёт сбил турецкий истребитель в Сирии, а также полковника Ряфагата Хабибуллина, чей вертолёт был сбит боевиками под Пальмирой.

Они убивали наших военнослужащих, а теперь они у нас на Южном Кавказе. Мы не можем позволить иметь под боком террористов с многолетним опытом ведения войны, - подчеркнул Багдасаров.

Ранее сообщалось, что Турция, которая открыто поддерживает Азербайджан в конфликте с Арменией, перебросила в регион 300 подконтрольных Анкаре боевиков из Сирии. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, впрочем, эту информацию опровергает. По его словам, это "фейк, вброшенный армянской пропагандой".