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Террористы на БМП и танках снова атаковали военных сирийской армии

20 января 2020, 16:09  •  85 • В мире
Группировка террористов на БМП и танках снова атаковала военных сирийской армии в районе населённого пункта Абу-Джреф. Получив отпор, террористы отошли, а после снова продолжили атаки. Их численность – около 20 тысяч человек, цель - дестабилизация обстановки в регионе.
Группировка боевиков, вооружённых боевыми машинами пехоты и танками, совершила атаку на сирийскую армию в районе населённого пункта Абу-Джреф. Получив отпор, террористы отошли, однако на следующий день атаки продолжились, сообщает РИА Новости. "Продвижение боевиков составило до 1,2 км в глубину и до 500 м по фронту", — рассказал генерал-майор Юрий Боренков, начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Как сообщил Боренков, к концу дня 18 января положение по переднему краю обороны правительственных сил удалось восстановить. Террористы отошли к населённым пунктам Маар-Хататт, Хербет-Бабулин, Мукка, Гадфа и Телль-Меннис.
Боренков пояснил, что основную ответственность за обострение ситуации несут боевики "Джебхат ан-Нусры (террористическая организация, запрещённая на территории РФ). Их численность – около 20 тысяч человек. Целью террористов Боренков называет дестабилизацию обстановки.
Ранее мы сообщили, что в Сирии погибло около 50 боевиков. Их уничтожили во время столкновений в провинциях Идлиб и Алеппо, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков. Боевиков ликвидировали силы САР.
По данным Боренкова, террористы пытались прорвать позиции правительственных войск сразу в нескольких населённых пунктах Идлиба и Алеппо. Однако их планы сорвались, а сирийским военным удалось удержать свои позиции.
"При отражении атак уничтожено около 50 боевиков, семь пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулемётами и один "джихад-мобиль", - цитирует Боренкова агентство.

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