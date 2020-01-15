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Террористы из ПЗРК сбили истребитель F-16 над Синаем, пилот схвачен - СМИ

15 января 2020, 02:54  •  67 • В мире
В СМИ появилась информация, что боевики сбили истребитель F-16 ВВС Египта над Синайским полуостровом. Сообщается, что лётчик успел катапультироваться до крушения, однако на земле был захвачен в плен.
Террористы захватили в плен лётчика египетского F-16. Египетская авиация в течение сегодняшнего дня наносит удары по объектам боевиков на территории региона.
Как сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель", боевики запрещённой в РФ организации ИГИЛ атаковали военное судно в небе над Синаем.
Предположительно, боевики обстреливали борт из ПЗРК.
Египетский лётчик успел катапультироваться, но попал в плен к террористам.
Связанное с террористами ИГ агентство "Амак" подтверждает крушение самолёта, уточняет автор канала.
Обновление от 18.39
По данным канала "Военный осведомитель", F-16 ВВС Египта разбился во время тренировочного полёта на Синайском полуострове. Как сообщил спикер министерства обороны Египта, пилот в результате крушения погиб

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