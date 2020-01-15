Террористы из ПЗРК сбили истребитель F-16 над Синаем, пилот схвачен - СМИ

Террористы захватили в плен лётчика египетского F-16. Египетская авиация в течение сегодняшнего дня наносит удары по объектам боевиков на территории региона.

Как сообщает телеграм-канал "Военный обозреватель", боевики запрещённой в РФ организации ИГИЛ атаковали военное судно в небе над Синаем.

Предположительно, боевики обстреливали борт из ПЗРК.

Египетский лётчик успел катапультироваться, но попал в плен к террористам.

Связанное с террористами ИГ агентство "Амак" подтверждает крушение самолёта, уточняет автор канала.

Обновление от 18.39

По данным канала "Военный осведомитель", F-16 ВВС Египта разбился во время тренировочного полёта на Синайском полуострове. Как сообщил спикер министерства обороны Египта, пилот в результате крушения погиб