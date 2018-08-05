Террористы или волонтёры: какие цели преследуют «Белые каски» в Сирии

Ведущий передачи Going Underground на RT Афшин Раттанзи побеседовал с лидером скандально известной организации «Белые каски» Раедом аль-Салехом и независимой журналисткой Ванессой Били. Организацию не раз уличали в проведении провокаций, в том числе с целью обвинить сирийское правительство и Россию в убийстве мирных жителей в САР. Несмотря на наличие доказательств и свидетельств очевидцев, аль-Салех отверг эти обвинения, заявив, что активисты занимаются лишь спасением людей. Он также отметил, что «Белые каски» не сотрудничают с террористами. Впрочем, Ванесса Били придерживается другого мнения. По её словам, многие сирийцы сообщали ей, что сотрудники организации участвовали в преступлениях, совершённых боевиками.

Ведущий программы Going Underground на RT Афшин Раттанзи взял интервью у лидера организации «Белые каски» Раеда аль-Салеха, а также независимой британской журналистки Ванессы Били.

«Белые каски» — неправительственная добровольческая организация, начавшая свою деятельность на территории САР в 2013 году. По данным активистов, за это время они якобы спасли порядка 115 тыс. человек.

Между тем организация неоднократно обвинялась в фальсификации данных. Одним из ярчайших примеров стала ситуация, произошедшая с трёхлетним сирийским мальчиком Омраном Дакнишем в августе 2016 года. Западные СМИ назвали ребёнка жертвой операции сирийских войск по освобождению Восточного Алеппо от боевиков «Исламского государства»*.

Однако позднее отец мальчика рассказал съёмочной группе видеоагентства RT Ruptly, что его сына использовали в пропагандистских целях. При этом «Белые каски» в первую очередь сделали фотографию мальчика, и лишь потому ему была оказана помощь

При этом аль-Салех утверждает, активисты спасли ребёнка и не пытались улучшить свою репутацию, подчеркнув, что тот снимок был сделан сторонним журналистом, а не представителем организации. По его словам, отцу мальчика пришлось сделать опровергающее заявление из-за опасений за собственную безопасность.

«Отца Омрана вынуждают так говорить. При действующем режиме ему не обеспечивается полная безопасность», — заявил аль-Салех.

В свою очередь, британская журналистка Ванесса Били выразила мнение, что снимок Омрана Дакниша был использован пиар-командой организации для формирования положительного образа «Белых касок».

Она также отметила и другой факт: жители Восточного Алеппо заявили Били, что за атакой, в которой якобы пострадал в том числе и Дакниш, стояли террористы, а не правительственные войска, как заявляли представители организации.

Стоит напомнить, что «Белые каски» не раз бездоказательно обвиняли правительственные войска и российские ВКС в нанесении ударов по мирным жителям. В частности, организация обвиняла российских военных в якобы нанесении удара по Идлибу 7 июня 2018 года. Министерство обороны РФ опровергло эти сведения.

Ранее «Белые каски» опубликовали постановочное видео, которое якобы подтверждает применение правительственными войсками химоружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года. Однако Министерству обороны России удалось найти людей, принявших участие в съёмках этого ролика, которые подтвердили, что всё это — постановка. Также МО РФ сообщило о наличии доказательств причастности Великобритании к этой провокации.

Кроме того, она рассказала о результатах анализа документов, найденных в центрах «Белых касок», который она провела вместе с сирийским журналистом Халедом Искефом. Согласно полученным данным, правительство Великобритании финансировало сирийские местные советы, «Белые каски» и «Свободную полицию Сирии», множество сотрудников которой ранее воевали против правительственных войск.

«Так вот, мои расследования показали, что все эти организации находятся под контролем и управлением членов экстремистских группировок, таких, как Абдул Азиз Маграби, который в 2013 году возглавлял местный совет, а также сформировал группу «Белых касок» на востоке Алеппо. При этом он состоял в организации «Джабхат Ан-Нусра»** и поддерживал связи с чрезвычайно жестокой охранной группировкой, также сотрудничавшей с боевиками», — пояснила Били.

В свою очередь, аль-Салех признал, что «Белые каски» получают средства от Лондона и сотрудничают со «Свободной полицией Сирии».

При этом он отметил, что в некоторых случаях сотрудникам организации приходилось спешно покидать определённые районы страны, оставляя часть оборудования с символикой «Белых касок». По словам аль-Салеха, впоследствии некие группировки якобы использовали это оборудование для того, чтобы обвинить организацию в сотрудничестве с террористами.

Впрочем, Ванесса Били придерживается другого мнения. По её словам, многие жители Алеппо и Восточной Гуты неоднократно обвиняли «Белые каски» в соучастии в преступлениях, которые совершали боевики «ан-Нусры» и других террористических организаций.

Эвакуация «Белых касок»

Напомним, что в середине июля несколько сотен членов организации «Белые каски» вместе со своими семьями покинули Сирию при помощи израильских военных. О готовности принять их заявили такие страны, как Великобритания, Канада, Франция и Германия.

«Проведённая Израилем и его агентами операция по вывозу членов так называемых «Белых касок» разоблачила преступную сущность этой организации», — отмечало Министерство иностранных дел Сирии.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что эта организация занималась провокационной и преступной деятельностью.

«Честно говоря, их пора называть уже не «Белые каски», а «Белые маски», потому что люди, которые выдавали себя на протяжении многих лет за гуманитарщиков, на самом деле оказались — и сейчас этот факт доказан — иностранными агентами, которые работали на территории Сирии в антисирийских интересах и в интересах других стран за огромные деньги», — заявила Мария Захарова в ходе брифинга 3 августа.

«Взаимовыгодные отношения»

Ведущий научный сотрудник МГИМО востоковед Юрий Зининв интервью RT заявил, что информация, которую «Белые каски» якобы непосредственно с места событий в Сирии, затем используется западными политиками для формирования необходимой им повестки и общественного мнения.

«Белые каски» действуют в интересах Запада. Западные СМИ питаются теми данными, которые получают от активистов с места событий. Эта информация, которая появляется во всём мире, формирует настроение людей и создаёт фон, на основании которого можно делать оценку ситуации, а уже затем западные политики продвигают её в ООН и другие международные организации. Поэтому в этой войне очень важен информационный аспект», — заметил Зинин в беседе с RT.

Он также добавил, что антиправительственные и террористические силы также опирались на сведения «Белых касок».

«Естественно, они всё это делали не по своей инициативе, а за определённую финансовую составляющую. Поэтому, когда началось освобождение районов, в которых находились активисты, Запад эвакуировал их в знак благодарности за те оказываемые в течение нескольких лет услуги», — пояснил эксперт.

Организация «Белые каски» запятнала себя фейковыми обвинениями в адрес Дамаска, поэтому трудно говорить о какой-то их миротворческой деятельности. Об этом заявил эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин.

«На основании многочисленных постановок, в которых принимали участие «Белые каски», можно сделать определённые выводы. Даже если бы какой-то миротворческой деятельностью они параллельно и занимались, их участие именно в постановочных сценах, которые потом использовались, чтобы обвинить официальное правительство страны в «применении» химического оружия, которое под международным контролем было уже вывезено давным-давно, заставляет прийти к выводу, что эта организация просто не отвечает тем целям, о которых они широко заявляют», — сказал он в беседе с RT.

По его словам, Запад поддерживает организацию, поскольку изначально был заинтересован исключительно в свержении сирийского лидера Башара Асада.

«А почему Запад продолжает поддерживать всех оппозиционеров, включая даже — негласно — радикальных исламистов? Потому что они изначально хотели уничтожить нынешний режим в Сирии, и добивались свержения президента Асада и поддерживающих его сил. И для этого готовы были пойти на любые методы и использовать помощь самых одиозных группировок, даже с такими, казалось бы, красивыми названиями, как «Белые каски», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что западные страны сделали всё возможное, чтобы члены «Белых касок» смогли покинуть Сирию, поскольку опасались возможных утечек информации о связях организации.

«Запад, видя неизбежную развязку, когда армия САР продолжала последовательно зачищать страну от всевозможных террористических группировок, принял меры, чтобы вывести всех членов этой группировки из Сирии. Как представляется, они не хотели, чтобы хоть кто-то из представителей «Белых касок» мог попасть в руки официальных властей, где они могли дать совершенно разоблачительную информацию о том, кто спонсировал, кто руководил всеми теми действиями, которые они проводили в Сирии», — заключил Фитин.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.



**«Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.