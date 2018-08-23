Террористы ИГИЛ под прикрытием США залегли на дно в лагере беженцев в Сирии – Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что с ведома американских военных боевики укрываются в лагере для беженцев «Эр-Рукбан» на границе с Иорданией.

Террористы ИГИЛ и «Джебхат-ан-Нусры» (запрещены в России) укрываются в лагере беженцев «Эр-Рукбан» на границе с Иорданией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, экстремисты используют находящихся в лагере переселенцев в качестве живого щита. При этом, подчеркнула дипломат, боевики находятся в лагере беженцев с ведома американских военных.

Захарова объяснила, что территория близ лагеря находится под контролем США. Американские военные контролируют 55-километровую зону вокруг своей незаконной базы в Эт-Танфе на сирийской территории.

На данный момент в крупнейший лагерь временно перемещенных лиц нет доступа ни представителей сирийских властей, ни ООН, уточнили в МИД России.

«Среди оказавшихся там фактически в заложниках мирных жителей укрываются, используя их как живой щит, игиловцы, их несколько сотен, а также нусровцы, располагающие в том числе тяжелым вооружением», - добавила Мария Захарова.

Ранее в Главном оперативном управлении Генштаба ВС России подчеркивали, что ситуация с укрывательством боевиков в лагере беженцев в Эт-Танфе в Сирии требует незамедлительного решения.