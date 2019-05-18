Террористы и оппозиция: как США планируют развалить Россию

Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation обнародовал доклад «Перенапряжение России: конкуренция с выгодных позиций» о том, как американская сторона собирается разрушить РФ снаружи и изнутри, передают «Вести.Ru».

Во внешней политике, согласно информации портала, планируется создавать напряжение и конфликты в бывших советских республиках, поддерживать террористические организации в Сирии, а также втягивать Россию в гонку вооружений.

Воздействие на внутреннюю политику страны предполагает подрыв государства, организацию революции посредством оказания поддержки оппозиционным политическим силам и СМИ.

Каждый пункт этого доклада проанализирован с оценкой рисков и вероятности достижения поставленной цели. При этом тележурналист Владимир Соловьев уверен, что практически все обозначенные действия не принесут нужного американцам результата.

Политолог Дмитрий Дробницкий считает, что аналитики США осознают всю сложность втягивания России в гонку вооружений и прямо на это указывают. В то же время эксперт призвал серьезно отнестись к попыткам Вашингтона разрушить экономическую сферу России.

«Единственные действия, признанные в докладе эффективными, — действия против ее экономических слабостей. И с этим нельзя не согласиться. По всем аспектам, кроме экономики, Россию не возьмешь голыми руками», — признал Дробницкий.

Rand Corporation работает на Пентагон и Конгресс. Он выпустил доклад о сдерживании России, в котором четко прописаны основные цели исследования: заставить РФ конкурировать в тех областях и регионах, где имеют конкурентное преимущество Соединенные Штаты, а также сверх меры перенапрячь Москву в военно-экономическом отношении или заставить режим потерять внутренний и международный престиж.

О том, что Вашингтон пытается влиять на внутренние процессы внутри России, говорится уже давно. В частности, США выделяют большие суммы на «продвижение демократии» в РФ. В прошлом году сообщалось, что американский «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED, организация, деятельность которой признана нежелательной на территории России) профинансирует как минимум 19 проектов в стране на общую сумму около $1,5 млн.

Согласно этому плану, деньги предоставляются российским некоммерческим организациям на публикацию «независимых новостей», проведение «независимых расследований», поддержку активистов, а также влияние на политические процессы в стране.

Согласно полученным RT материалам, около трети ассигнований выделено на инициативы в сфере СМИ. Фонд выразил намерение увеличить доступ россиян к «независимым новостям» о политике, экономике и социальных явлениях. Там указывали, что материалы должны размещаться в виде «независимых репортажей» и мнений на различных веб-сайтах.

Годом ранее законопроект, предполагающий финансирование работы в других странах, в том числе в России, внес в конгресс член палаты представителей США от Республиканской партии Хал Роджерс.

«Средства, выделяемые в соответствии с настоящим законом, могут быть направлены на финансирование программ по поддержке демократии в Российской Федерации, включая защиту свободы интернета, а также на реализацию стратегии по поддержке демократии и законности», — указали в законопроекте.

Там особенно подчеркивалось, что связанные с Россией организацией не смогут реализовывать проекты Госдепа в Крыму. Эти ограничения могут быть сняты, если «Украина восстановит суверенитет над Крымом», пояснили в документе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» сообщил, что согласно принятому в 2015 году в США «Закону о поддержке Украины» «госдепартаменту США приказано» тратить $20 млн в год на «продвижение демократии в России».

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«У нас есть не просто какие-то подозрения в их отношении, а их закон, который называется «Закон о поддержке Украины», принятый в 2015 году. В соответствии с ним Госдепартаменту не просто предлагается, а приказано тратить $20 млн в год для того, чтобы продвигать демократию в России, включая финансирование российских НПО [неправительственных организаций], выступающих за «демократизацию» всех сфер жизни», — заявил Лавров.

Кроме того, глава МИД отметил, что американские дипломаты не раз были замечены на публичных мероприятиях оппозиции, в том числе несистемной, «с лозунгами смены режима и так далее».

Коллеги из США, по словам министра, пытаются обратить это в шутку, но по фактам вмешательства во внутреннюю политику России никакой реакции с их стороны нет.

Впрочем, в США уже признали правильность такой политики. Исследовательская служба конгресса США назвала результаты работы по «продвижению демократии» в России «удручающими». Это указали на сайте госструктуры 4 января 2019 года.

Подробного анализа причин поражения американцев в этой сфере не приводилось, поскольку, как указали там, для этого нужно провести специальное исследование.

США пытались «продвигать демократию» не только в России, но и на Украине. В этом в апреле 2014 года призналась помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN. Она подтвердила, что Вашингтон выделил $5 млрд «на поддержку стремления народа Украины к более сильному, демократическому правительству».

При этом, по ее словам, Соединенные Штаты «определенно не тратили деньги на поддержку Майдана». Она назвала это «спонтанным движением».

До этого СМИ распространили видео выступления Нуланд на конференции по Украине, во время котор она заявила, что США вложили $5 млрд в поддержку демократии на Украине со времен распада СССР.