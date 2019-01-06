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Террористы и оппозиционеры в Сирии вступили в борьбу за Алеппо и Идлиб
06 января 2019, 14:09 • 87 • Политика
Сирийские оппозиционеры и террористы ведут борьбу за контроль над западной частью провинции Алеппо. Бои зафиксированы и в Идлибе.
На территории Сирийской Арабской Республики начались вооруженные столкновения между представителями сирийской оппозиции и боевиками из запрещенной в Российской Федерации группировки "Джебхат-ан-Нусра". Об этом сообщил телеканал Аl-Mayadeen.
Инциденты зафиксированы в западной части провинции Алеппо. Согласно предварительным данным, террористам удалось установить контроль над рядом населенных пунктов в регионе. Кроме того, боевые действия идут и в провинции Идлиб.
Напомним, ранее стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о сворачивании американской антитеррористической операции в САР. При этом он отметил, что вывод бойцов ВС США из зоны конфликта не будет быстрым.
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