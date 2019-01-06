Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Порошенко заявил, что на Украине будут уважать свободу вероисповедания
Хакеры: «Дело Скрипалей» готовилось с 2015 года
Усик может провести бой с Поветкиным
«Своевременный и адекватный ответ»: как Россия укрепляет свою противовоздушную о...
Главная / Политика

Террористы и оппозиционеры в Сирии вступили в борьбу за Алеппо и Идлиб

06 января 2019, 14:09  •  87 • Политика
Сирийские оппозиционеры и террористы ведут борьбу за контроль над западной частью провинции Алеппо. Бои зафиксированы и в Идлибе.
На территории Сирийской Арабской Республики начались вооруженные столкновения между представителями сирийской оппозиции и боевиками из запрещенной в Российской Федерации группировки "Джебхат-ан-Нусра". Об этом сообщил телеканал Аl-Mayadeen.
Инциденты зафиксированы в западной части провинции Алеппо. Согласно предварительным данным, террористам удалось установить контроль над рядом населенных пунктов в регионе. Кроме того, боевые действия идут и в провинции Идлиб.
Напомним, ранее стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о сворачивании американской антитеррористической операции в САР. При этом он отметил, что вывод бойцов ВС США из зоны конфликта не будет быстрым.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

87
Источник
Похожие новости
05 января 2019, 15:24
"Это фиаско, братан": Хакеры опубликовали документы, доказывающие обман в деле Скрипалей
05 января 2019, 21:54
Затишью конец: Во Франции с новой силой вспыхнули протесты "жёлтых жилетов"
06 января 2019, 07:39
С Кремлем не согласовывали: Песков о "вдохновленном Путиным" парфюме, появившемся в Москве - фото
05 января 2019, 21:54
США совершили "последнюю попытку" сорвать покупку Турцией российских С-400 - СМИ
06 января 2019, 07:39
Сенатор США предложил пускать останки людей на удобрения - СМИ
05 января 2019, 18:39
Роскосмос ждет "официальных разъяснений" от NASA по вопросу визита Рогозина в США
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
01 января 2019, 04:09
"Возьми и ляпни там чего-то": Топ чиновников, удививших всю Россию и отдельно Путина
01 января 2019, 17:09
Европа изымает из оборота банкноты в 500 евро
02 января 2019, 15:54
В Совфеде призвали "задавить гадину", возвеличивающую фашиста Бандеру
04 января 2019, 16:39
Путин и Эрдоган не договорились: В Идлибе началась война
04 января 2019, 10:09
"Гигантский сом" заставил десятки тысяч людей в Таиланде покинуть свои дома
30 декабря 2018, 19:39
"Потому что не надо было злить русских": Как арабы восхищались политическими талантами Путина
30 декабря 2018, 14:39
«Витязи» вместо С-300 и «Буков» защитят наши города с 2019-го
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.