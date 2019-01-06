Террористы и оппозиционеры в Сирии вступили в борьбу за Алеппо и Идлиб

Сирийские оппозиционеры и террористы ведут борьбу за контроль над западной частью провинции Алеппо. Бои зафиксированы и в Идлибе.

На территории Сирийской Арабской Республики начались вооруженные столкновения между представителями сирийской оппозиции и боевиками из запрещенной в Российской Федерации группировки "Джебхат-ан-Нусра". Об этом сообщил телеканал Аl-Mayadeen.

Инциденты зафиксированы в западной части провинции Алеппо. Согласно предварительным данным, террористам удалось установить контроль над рядом населенных пунктов в регионе. Кроме того, боевые действия идут и в провинции Идлиб.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о сворачивании американской антитеррористической операции в САР. При этом он отметил, что вывод бойцов ВС США из зоны конфликта не будет быстрым.