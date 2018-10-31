Террористов хватило ненадолго: Химпровокация в Сирии станет прелюдией к удару по Дамаску

Террористы планируют организовать на территории Сирии провокацию с химоружием. Об этом сообщил в среду официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков.

Согласно предварительным данным, 27 октября боевики из запрещенной в России «Исламской партии Туркестана» перебросили из Маарет-ан-Нуумана в населенные пункты Кафр-Набаль и Эль-Хуаш пару десятков 10-литровых емкостей с хлором. Представители российского Центра по урегулированию конфликта в САР не исключают, что подобные акции могут быть организованы и в других регионах.

В частности, жители провинции Алеппо рассказали о том, что так называемые «Белые каски» прибыли в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей, планируя снять постановочные видеосюжеты. Активность радикалов зафиксирована и в Идлибе.

Впрочем, дела провокаторов на территории САР складываются не самым лучшим образом, что вынуждает их эвакуироваться. Канада уже приняла 117 сотрудников «Белых касок», которых разместят в провинциях Британская Колумбия, Новая Шотландия, Онтарио и Саскачеван.

Напомним, что в сентябре 2018 года конфликт в Сирии едва не перетек в острую фазу. Дамаск планировал приступить к освобождению последнего оплота боевиков в провинции Идлиб. Опасаясь разгрома, радикалы начали готовить постановочную «химатаку», которая бы позволила возглавляемой США международной коалиции найти повод для нанесения ракетных ударов по позициям правительственной армии Сирийской Арабской Республики (САА).

К счастью, 17 сентября в Сочи состоялись переговоры, в которых приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В рамках диалога главы государств смогли выработать решение, которое устроило региональных игроков и позволило отказаться от наступательной операции.

Согласно разработанному плану, вдоль линии соприкосновения армии САР и «умеренной оппозиции» была создана демилитаризованная зона глубиной 15-20 километров. Кроме того, бандформирования обязали отвести все тяжелое вооружение. Ответственными за ДМЗ стали турецкие и российские военные полицейские.

Компромисс осторожно поддержало руководство Штатов, которые ранее всячески пытались помешать планам САР. Как заявил начальник разведуправления Пентагона Роберт Эшли, встреча лидеров России и Турции стала обнадеживающей, ибо Идлиб напоминает кипящий котел, в котором варятся около 20 различных группировок.

Как ранее объяснил Царьграду политолог-американист Рафаэль Ордуханян, Вашингтон и его союзники не намерены уходить из Сирии и отказываться от своих взглядов. И последние события вполне это доказывают.

«Америка никуда не уходит, она всегда монстр, всегда возвращается. Он не может уйти, пока он жив. Маньяк будет преследовать своих жертв бедных до тех пор, пока его не остановит какой-нибудь «Грязный Гарри» в лице Клинта Иствуда или закон», - рассказал он в сентябре.

Схожей позиции сейчас придерживается и Министерство иностранных дел РФ. Дипломаты уверены, что новая провокация станет прелюдией, которая позволит оппонентам Дамаска развернуть агрессивные боевые действия, подорвав усилия по восстановлению мирной жизни.

«Абсолютно очевидно, что основная цель химических провокаций экстремистов - дать очередной предлог внешним противникам законного правительства в Дамаске для осуществления агрессивных действий, подобных противоправным ракетным ударам США, Великобритании и Франции по САР в апреле сего года подорвать налаживание политического процесса, притормозить восстановление страны и возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц к родным очагам», - указано в заявлении от 30 ноября.