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Террористическая новинка: Боевики в Сирии используют БПЛА для доставки запрещенного оружия
24 сентября 2019, 04:54 • 73 • В мире
Боевики в Сирии используют БПЛА для доставки запрещенного оружия. Речь идет о кассетных бомбах, что является для террористических движений новинкой.
Сирийские боевики адаптировали беспилотники для доставки кассетных боеприпасов. Об этом сообщает РИА ФАН.
Инцидент произошел в провинции Эль-Кунейтра. Согласно предварительным данным, радикалы всеми силами пытаются перекрыть гуманитарный коридор Абу-Духур, который функционирует в восточной части провинции Идлиб. Они также пытаются организовать удары по жилым районам, контролируемым правительственной армией САР.
Очередным доказательством стал перехват БПЛА в районе Джебель-эш-Шейха. Как заявили в Дамаске, беспилотник перевозил кассетные бомбы, усиленные взрывчаткой С-4.
К счастью, военные смогли нейтрализовать дрон, заставив его приземлиться в пустынном районе.
Напомним, кассетные бомбы запрещено использовать в густонаселенных районах.
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