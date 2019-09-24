Террористическая новинка: Боевики в Сирии используют БПЛА для доставки запрещенного оружия

Сирийские боевики адаптировали беспилотники для доставки кассетных боеприпасов. Об этом сообщает РИА ФАН.

Инцидент произошел в провинции Эль-Кунейтра. Согласно предварительным данным, радикалы всеми силами пытаются перекрыть гуманитарный коридор Абу-Духур, который функционирует в восточной части провинции Идлиб. Они также пытаются организовать удары по жилым районам, контролируемым правительственной армией САР.

Очередным доказательством стал перехват БПЛА в районе Джебель-эш-Шейха. Как заявили в Дамаске, беспилотник перевозил кассетные бомбы, усиленные взрывчаткой С-4.

К счастью, военные смогли нейтрализовать дрон, заставив его приземлиться в пустынном районе.

Напомним, кассетные бомбы запрещено использовать в густонаселенных районах.