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Террорист в Вене расстрелял в упор прохожего. Убийство засняли камеры наблюдения

03 ноября 2020, 20:45  •  54 • В мире
В Вене вооружённый террорист в упор расстрелял прохожего. Убийство было зафиксировано уличными камерами наблюдения.
В австрийской столице продолжается спецоперация по поимке нападавших у здания синагоги. По последним данным, жертвами атаки стали семь человек, есть раненые. Известно, что раненный в перестрелке с нападавшими полицейский скончался от полученных травм.
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом.
В Сети пользователи публикуют фото и видео с места событий, хотя австрийская полиция призывает очевидцев делиться с ней видеозаписями для поимки преступника.
Как сообщалось ранее, один из нападавших совершил самоподрыв, его подельник сбежал с места происшествия. Очевидцы запечатлели на видео предполагаемого террориста: он одет в белый костюм, на лице - защитная маска.
В объективы уличных камер попал инцидент, когда сбежавший преступник в упор расстреливает случайного прохожего. На видео заснято, как мужчина прижимается к стене здания, но стрелок его добивает.
В СМИ сообщается, что нападавшие, вероятно, действовали в группе: так, появилась информация о том, что в другом районе города были взяты в заложники гости японского ресторана.
Сообщается, что венская полиция прочёсывает рестораны в поисках террориста.

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