Террорист в Вене расстрелял в упор прохожего. Убийство засняли камеры наблюдения

В австрийской столице продолжается спецоперация по поимке нападавших у здания синагоги. По последним данным, жертвами атаки стали семь человек, есть раненые. Известно, что раненный в перестрелке с нападавшими полицейский скончался от полученных травм.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал произошедшее терактом.

В Сети пользователи публикуют фото и видео с места событий, хотя австрийская полиция призывает очевидцев делиться с ней видеозаписями для поимки преступника.

Как сообщалось ранее, один из нападавших совершил самоподрыв, его подельник сбежал с места происшествия. Очевидцы запечатлели на видео предполагаемого террориста: он одет в белый костюм, на лице - защитная маска.

В объективы уличных камер попал инцидент, когда сбежавший преступник в упор расстреливает случайного прохожего. На видео заснято, как мужчина прижимается к стене здания, но стрелок его добивает.

В СМИ сообщается, что нападавшие, вероятно, действовали в группе: так, появилась информация о том, что в другом районе города были взяты в заложники гости японского ресторана.

Сообщается, что венская полиция прочёсывает рестораны в поисках террориста.