Террор становится главным оружием Киева • 87 • Аналитика







«Новая волна военной и террористической активности в Донбассе со стороны, действующей на Украине власти снова, переводит конфликт в горячую стадию», — сказал глава ЛНР журналистам.





Впрочем, речь, к счастью, пока не идет о массированных атаках, попытках прорыва обороны защитников Донбасса с целью окружения крупных городов и выхода к российской границы, как это было летом 2014 года.



Происходит активизация террористических усилий киевской хунты, что Пасечник, выходец из спецслужб и профессиональный контрразведчик, и обозначил как «горячую фазу».



Он подчеркнул, что спецслужбы и Вооруженные силы Украины активизировали деятельность, направленную на эскалацию конфликта. «Подтверждением этого являются — только за последнее время — и циничный артобстрел парадного расчета, готовившегося к празднованию Дня Победы, и минометные обстрелы строящегося энергомоста, и бомбардировка беспилотным аппаратом блокпоста МВД ЛНР, в результате которого пострадали трое сотрудников полиции», — заявил глава Республики.



Действительно, приготовления украинских спецслужб к майским праздникам и/или к смене формата карательной операции на Донбассе впечатляли.



Так, например МГБ ЛНР сумело предотвратить масштабную диверсию, которую киевские террористические группы должны были осуществить в майские праздники.



Агентурная разведка республики добыла информацию о развернутом комплексном плане по дестабилизации обстановки в Луганской Народной Республике. В планах террористов было покушение на должностных лиц, диверсионно-террористические акты на объектах военной и гражданской инфраструктуры.



Органы МГБ, разумеется, немедленно приступили к отработке оперативной информации, которая немедленно нашла подтверждение.



Так, в районе населенного пункта Краснодон было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, заложенное на оптоволоконной магистрали, и место для закладки второго СВУ. Ели бы эту диверсию удалось совершить, была бы парализована работа Интернета на территории республики, вышла бы из строя сотовая связь, важные объекты социально-экономического обеспечения ЛНР, прежде всего в банковской сфере и сфере обслуживания.







Уже установлено, что подготовка диверсионно-террористических актов осуществляется Службой безопасности Украины под руководством начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Куца Александра Ивановича.



Цель такого рода действий очевидна – дестабилизировать социальную ситуацию в народных республиках – оставить людей без связи, без денег (кредитно-банковская система будет парализована), без государственных услуг, вывести из строя ряд мероприятий. Одновременно специально подготовленные агенты распространят слухи (это уже происходит) о виновности во всех неурядицах местных властей.



То есть речь идет о тесном взаимодействии органов психологических операций (ПСО) и диверсионных (террористических) структур СБУ и ССО ГУР ВСУ.



Задачи подразделений ПСО Украины на днях в интервью киевскому журналу «Фокус» сформулировал известный своими связями с разведструктурами украинский военный эксперт Денис Попович. Он указал, что задача подразделений психологических операций и содействующих им гражданских структур следующая: «Проводить широкую информационную кампанию на Донбассе, объясняющую, что не Украина им враг, а Россия. Именно РФ принесла войну на землю Донбасса… Это можно делать путем распространения листовок, агентурной работы, транслирования за линию разграничения соответствующих телевизионных и радиопередач».



Депутаты могут вновь стать народными



Задачи «мастеров психологических диверсий» облегчается тем, что на Донбассе очень непростое социальное состояние. Люди устали от продолжающейся войны, от разрухи и связанной с ними дороговизны и нищеты. Определенная часть населения испытывает вполне понятное разочарование. Сравнительно недавно и с большим трудом властям народных республик удалось справиться с партизанщиной, а то и с откровенным бандитизмом отдельных полевых командиров.



Причем ресурсы у воюющих республик для скорейшего возрождения мирной жизни и повышения благосостояния граждан очень невелики.



Депрессия, чувство безнадежности, усталость — отличная почва для провокаций и распространения слухов, даже самых вздорных и нелепых.



Украинские террористы должны ухудшить ситуацию еще больше. Причем очевидно, что «простое» истребление донбассцев с помощью артиллерийских ударов по жилым кварталам будет теперь дополняться диверсиями и терактами, нацеленными на разрушение гражданской инфраструктуры, на срыв возрождения мирной жизни, создание социальной напряженности.



В рамках «нового формата» киевские каратели готовятся взяться за эту «работу» с большим размахом. Только за последние дни разведорганы ЛНР собрали информацию о двух центрах подготовки террористов.







Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики получен поименный список с паспортными данными иностранной боевой группы НАТО, которая была задействована в подготовке украинских диверсантов, действовавших на территории народных республик Донбасса в ущерб государственной безопасности и интересов их граждан.



В одном из них террористов готовят офицеры спецслужб стран НАТО под руководством норвежского полковника Джоара Эйдхейма. Под его руководство действуют военнослужащие – инструкторы из Норвегии, Канады, Дании и Латвии. Благодаря своей агентуре МГБ ЛНР располагает всеми установочными данными на этих учителей террористов, вплоть до номеров их удостоверений. Как страна-бензоколонка рушит глобальную власть США



Другой учебный центр для террористов еще более интересный. Он находится в районе населенного пункта Новопетровка Бердянского района Запорожской области и формально не относится ни к СБУ, ни к ССО.



На этой частной базе будущих террористов обучают снайперскому и взрывному делу, в том числе изготовлением управляемых взрывных устройств, мин-ловушек и «сюрпризов». Не обошлось и здесь без иностранных инструкторов, формально — отставников. Руководит ими гражданин Грузии, некий Маруашвили.



«Курсантов» этого центра вполне целенаправленно готовят к проведению терактов на территории ДНР и ЛНР и ликвидации представителей руководства, военного командования и тех, кого Киев приговорил к смерти.



Формально организатором этого центра и арендатором его территории выступает один из депутатов – неонацистов ВРУ. Собственно, он является доверенным лицом СБУ, получая от нее указания и средства на центр.



Эта «прокладка» необходима киевской хунте по той простой причине, что «курсантам» центра предстоит совершить настолько грязные и страшные преступления, что Киев намерен сохранить возможность опровергнуть свою к ним причастность, списав все на «неуправляемых» радикалов.



Как мы видим, контуры ООС постепенно приобретают отчетливые очертания. Похоже, что киевский режим намерен действовать против ЛДНР в соответствии с формулой Аль Капоне «Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом». Где роль «доброго слова» выполняют киевские пропагандисты и подразделения ПСО, а роль револьвера, соответственно, террористы – как «частные», так и государственные.







Единственно, не совсем понятно, каким образом Киев, разворачивающий масштабную террористическую войну на Донбассе и делающий основную ставку на террор, рассчитывает заманить туда иностранных миротворцев. После взрывов казарм с миротворцами в Бейруте в 1983 году «голубые каски» всеми силами избегают мест повышенной террористической активности. Лидер ЛНР Леонид Пасечник констатировал, что война на Донбассе возвращается в горячую фазу.«Новая волна военной и террористической активности в Донбассе со стороны, действующей на Украине власти снова, переводит конфликт в горячую стадию», — сказал глава ЛНР журналистам.Впрочем, речь, к счастью, пока не идет о массированных атаках, попытках прорыва обороны защитников Донбасса с целью окружения крупных городов и выхода к российской границы, как это было летом 2014 года.Происходит активизация террористических усилий киевской хунты, что Пасечник, выходец из спецслужб и профессиональный контрразведчик, и обозначил как «горячую фазу».Он подчеркнул, что спецслужбы и Вооруженные силы Украины активизировали деятельность, направленную на эскалацию конфликта. «Подтверждением этого являются — только за последнее время — и циничный артобстрел парадного расчета, готовившегося к празднованию Дня Победы, и минометные обстрелы строящегося энергомоста, и бомбардировка беспилотным аппаратом блокпоста МВД ЛНР, в результате которого пострадали трое сотрудников полиции», — заявил глава Республики.Действительно, приготовления украинских спецслужб к майским праздникам и/или к смене формата карательной операции на Донбассе впечатляли.Так, например МГБ ЛНР сумело предотвратить масштабную диверсию, которую киевские террористические группы должны были осуществить в майские праздники.Агентурная разведка республики добыла информацию о развернутом комплексном плане по дестабилизации обстановки в Луганской Народной Республике. В планах террористов было покушение на должностных лиц, диверсионно-террористические акты на объектах военной и гражданской инфраструктуры.Органы МГБ, разумеется, немедленно приступили к отработке оперативной информации, которая немедленно нашла подтверждение.Так, в районе населенного пункта Краснодон было обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство, заложенное на оптоволоконной магистрали, и место для закладки второго СВУ. Ели бы эту диверсию удалось совершить, была бы парализована работа Интернета на территории республики, вышла бы из строя сотовая связь, важные объекты социально-экономического обеспечения ЛНР, прежде всего в банковской сфере и сфере обслуживания.Уже установлено, что подготовка диверсионно-террористических актов осуществляется Службой безопасности Украины под руководством начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Куца Александра Ивановича.Цель такого рода действий очевидна – дестабилизировать социальную ситуацию в народных республиках – оставить людей без связи, без денег (кредитно-банковская система будет парализована), без государственных услуг, вывести из строя ряд мероприятий. Одновременно специально подготовленные агенты распространят слухи (это уже происходит) о виновности во всех неурядицах местных властей.То есть речь идет о тесном взаимодействии органов психологических операций (ПСО) и диверсионных (террористических) структур СБУ и ССО ГУР ВСУ.Задачи подразделений ПСО Украины на днях в интервью киевскому журналу «Фокус» сформулировал известный своими связями с разведструктурами украинский военный эксперт Денис Попович. Он указал, что задача подразделений психологических операций и содействующих им гражданских структур следующая: «Проводить широкую информационную кампанию на Донбассе, объясняющую, что не Украина им враг, а Россия. Именно РФ принесла войну на землю Донбасса… Это можно делать путем распространения листовок, агентурной работы, транслирования за линию разграничения соответствующих телевизионных и радиопередач».Задачи «мастеров психологических диверсий» облегчается тем, что на Донбассе очень непростое социальное состояние. Люди устали от продолжающейся войны, от разрухи и связанной с ними дороговизны и нищеты. Определенная часть населения испытывает вполне понятное разочарование. Сравнительно недавно и с большим трудом властям народных республик удалось справиться с партизанщиной, а то и с откровенным бандитизмом отдельных полевых командиров.Причем ресурсы у воюющих республик для скорейшего возрождения мирной жизни и повышения благосостояния граждан очень невелики.Депрессия, чувство безнадежности, усталость — отличная почва для провокаций и распространения слухов, даже самых вздорных и нелепых.Украинские террористы должны ухудшить ситуацию еще больше. Причем очевидно, что «простое» истребление донбассцев с помощью артиллерийских ударов по жилым кварталам будет теперь дополняться диверсиями и терактами, нацеленными на разрушение гражданской инфраструктуры, на срыв возрождения мирной жизни, создание социальной напряженности.В рамках «нового формата» киевские каратели готовятся взяться за эту «работу» с большим размахом. Только за последние дни разведорганы ЛНР собрали информацию о двух центрах подготовки террористов.Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики получен поименный список с паспортными данными иностранной боевой группы НАТО, которая была задействована в подготовке украинских диверсантов, действовавших на территории народных республик Донбасса в ущерб государственной безопасности и интересов их граждан.В одном из них террористов готовят офицеры спецслужб стран НАТО под руководством норвежского полковника Джоара Эйдхейма. Под его руководство действуют военнослужащие – инструкторы из Норвегии, Канады, Дании и Латвии. Благодаря своей агентуре МГБ ЛНР располагает всеми установочными данными на этих учителей террористов, вплоть до номеров их удостоверений.Другой учебный центр для террористов еще более интересный. Он находится в районе населенного пункта Новопетровка Бердянского района Запорожской области и формально не относится ни к СБУ, ни к ССО.На этой частной базе будущих террористов обучают снайперскому и взрывному делу, в том числе изготовлением управляемых взрывных устройств, мин-ловушек и «сюрпризов». Не обошлось и здесь без иностранных инструкторов, формально — отставников. Руководит ими гражданин Грузии, некий Маруашвили.«Курсантов» этого центра вполне целенаправленно готовят к проведению терактов на территории ДНР и ЛНР и ликвидации представителей руководства, военного командования и тех, кого Киев приговорил к смерти.Формально организатором этого центра и арендатором его территории выступает один из депутатов – неонацистов ВРУ. Собственно, он является доверенным лицом СБУ, получая от нее указания и средства на центр.Эта «прокладка» необходима киевской хунте по той простой причине, что «курсантам» центра предстоит совершить настолько грязные и страшные преступления, что Киев намерен сохранить возможность опровергнуть свою к ним причастность, списав все на «неуправляемых» радикалов.Как мы видим, контуры ООС постепенно приобретают отчетливые очертания. Похоже, что киевский режим намерен действовать против ЛДНР в соответствии с формулой Аль Капоне «Добрым словом и револьвером можно добиться большего, чем одним добрым словом». Где роль «доброго слова» выполняют киевские пропагандисты и подразделения ПСО, а роль револьвера, соответственно, террористы – как «частные», так и государственные.Единственно, не совсем понятно, каким образом Киев, разворачивающий масштабную террористическую войну на Донбассе и делающий основную ставку на террор, рассчитывает заманить туда иностранных миротворцев. После взрывов казарм с миротворцами в Бейруте в 1983 году «голубые каски» всеми силами избегают мест повышенной террористической активности. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 87 Источник Похожие новости Атом есть, а кнопки нет! Иран отвечает Израилю Террор становится главным оружием Киева Суд над фашистскими олигархами

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