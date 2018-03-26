Террор и борьба с ним. Как это делается в Хамастане • 64 • Аналитика







Судя по сообщениям, поступавшим год назад из Газы, 38-летний Фукха привез семью домой, а сам отправился парковать машину. На стоянке его и ждали – террорист получил четыре пули. Отсутствие шума, а также тот факт, что хватились его только через полтора часа, – позволило ликвидаторам безнаказанно уйти.





Именно эти факты в первую, но не в последнюю очередь воспринимаются в Газе как признак того, что за случившимся стоит Израиль. Жил убитый неподалеку от моря, и потому среди местного населения наиболее распространена версия о том, что убийцы пришли именно «с воды» и тем же путем покинули сектор.



В 2003 году, этот уроженец самарийского городка Тубас был приговорен к 9 пожизненным срокам. Именно его суд признал организатором теракта, в результате которого возле города Цфат погибли 9 и были ранены около 50 израильских граждан: террорист-самоубийца взорвался в автобусе компании «Эгед».



Задержали Фукху, одного из самых разыскиваемых на тот момент хамасовцев, бойцы армейского антитеррористического подразделения «Дувдеван». Несмотря на то что в его распоряжении был автомат Калашникова, он предпочел тогда сопротивление не оказывать.

Если судить по приговору, ему бы век свободы не видать, но сделка по обмену Шалита все перечеркнула: Фукху освободили и депортировали в Газу.

Мазен Фукха был одним из самых видных «отпущенников», вышедших на свободу по результатам сделки об обмене Гилада Шалита в 2011 году.



Группа террористов, освобожденных в рамках сделки Шалита. Фукха второй справа.

Гилад Шалит — солдат Армии обороны Израиля, похищенный 25 июня 2006 года с территории Израиля террористическими организациями: Бригадой «Изз ад-Дин аль-Кассам» (военное крыло организации ХАМАС), Комитетами народного сопротивления (в которые входят члены ФАТХ, Палестинского исламского джихада и ХАМАС) и Армией Ислама, и удерживавшийся в качестве заложника движением ХАМАС. 18 октября 2011 года, после пяти лет и четырёх месяцев в плену, Гилад был освобожден и передан соотечественникам в рамках сделки в обмен на 1027 палестинских заключённых, более 400 из которых осуждены израильским судом по обвинению в терроризме и убийстве около 600 израильтян.

Следует знать, что все освобождённые из израильской тюрьмы в рамках «сделки Шалита» в письменном виде обязались более не заниматься террористической деятельностью. В отличие от обычной процедуры помилования, «в рамках которой заключённые выходят раньше срока именно в результате полученного ими прощения», Шимон Перес, в то время президент Израиля, в документе о помиловании отметил, что «не забывает их преступления и не прощает их».

Чем же занимался этот террорист, оказавшись в Газе после освобождения из израильской тюрьмы? Как и его соратник-отпущенец Яхья Синуар, от дел он не отошел. Исмаил Ханийя и Яхья Сануар И если Синуар сделал политическую карьеру (В феврале 2017 года избран лидером движения ХАМАС в Газе. Несет ответственность за множество терактов и казни десятков жителей Газы, обвиненных в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Сануар был приговорен к 450 годам заключения, но провел в тюрьме 22 года.), то у Фукхи специализация была гораздо более узкой: он стал одним из главных внешних кураторов террористической деятельности ХАМАСа в Иудее и Самарии. Цирк уехал. А что Титов?

Несмотря на то что, благодаря эффективным действиям ШАБАКа, ЦАХАЛа и полиции, а также не без помощи спецслужб Палестинской Администрации, боевые структуры ХАМАСа в Иудее и Самарии находятся под жесточайшим прессингом, заграничный и «газовский» штабы непрестанно прикладывают усилия для реанимации старых и создания новых оперативных возможностей боевого крыла ХАМАСа в этих местах. Противостояние, большая часть перипетий которого остается малозаметной для СМИ, не прекращается ни на минуту. Что касается действующего в Газе штаба, в его цели входят вербовка, инструктаж и финансирование как новых, так и уже существующих ячеек. Ну а современные технологии позволяют поддерживать связь гораздо более эффективно, чем 10, а тем более 20 лет назад. Именно в этом противостоянии Мазен Фукха, поселившийся в Газе, играл огромную роль.

В данном контексте важно отметить, что в отношениях Израиля с ХАМАСом действуют «неписаные правила игры», являющиеся условием прекращения огня, установившегося в 2014 году по итогам операции «Нерушимая скала». Например, в их рамках Израиль не осуществляет точечных ликвидаций в Газе. Непосредственно в районе пограничного забора периодически происходят столкновения и различные эксцессы, но к точечным ликвидациям такого рода инциденты не относятся. С момента ухода ЦАХАЛа из Газы в рамках так называемого размежевания подавляющее большинство точечных ликвидаций (да и раньше тоже) осуществлялись атаками с воздуха. Дополнительными опциями являются удары с моря или с территории Израиля. Так вот, произойди ликвидация того же Фукхи при помощи подобного удара, это, несомненно, стало бы поводом для эскалации – наподобие того, что было в 2014-м. Поскольку Израиль в эскалации – по сути новой войне – не заинтересован, высокопоставленные активисты ХАМАСа чувствовали себя практически в полной безопасности. В самом деле, если не опасаться израильских летательных аппаратов, что с ними может случиться?!



Да, в Тунисе был ликвидирован инженер Мохаммед а-Зауари, делавший для ХАМАСа беспилотники и, как выяснилось после его смерти, бывший видным членом боевого крыла организации. Виноваты всегда русские

Ну и самое важное: если ликвидаторы оставят след, у ХАМАСа появятся четкие улики против того, кто все это осуществил, гипотетически – против Израиля. А раз так, какой в этой операции смысл? Ведь существует огромный риск для ее исполнителей плюс нежелательная эскалация. С учетом всех этих оговорок неудивительно, что Фукха и члены руководства исламистского движения чувствовали себя уверенно, ведь нынешняя Газа – это далеко не Шхем, не Хеврон, не Тунис и даже не Бейрут. Но, как оказалось, подобные расклады были неуместны. Если (пока чисто гипотетически) принять версию, что за ликвидацией стоит Израиль, то можно констатировать, что это первый с момента ухода ЦАХАЛа из Газы случай, когда высокопоставленный террорист был ликвидирован таким вот образом – в духе операций спецслужб. Никаких ударов с воздуха, высадок спецназа (по крайней мере, кем-то замеченных) – ничего…



Являлась ли деятельность покойного проблемой для Израиля? Безусловно, причем весьма серьезной. Прямое подтверждение тому – интервью отца убитого хамасовца, проживающего в самарийском Тубасе, которые он дал и израильским, и арабским СМИ. Фукха-старший рассказал, что к нему не раз приходили сотрудники ШАБАКа и совершенно недвусмысленно рекомендовали повлиять на сына, чтобы тот прекратил террористическую деятельность. В противном случае, говорили гости прямым текстом, «руки у Израиля длинные». Более того, судя по публикациям, один раз визитер даже поговорил по телефону с самим Мазеном Фукхой… То, что все эти визиты требуемого эффекта не возымели, совершенно очевидно, как и то, что если судить хотя бы по ним, Израилю деятельность оказавшегося в Газе террориста ХАМАСа была очень не по душе. Итоги недели. «Царь, очень приятно, царь!»



Власти ХАМАСа в Газе обвинили Израиль в ликвидации Мазена Фукхи после того, как было совершено убийство, и пригрозили местью. Ввиду полного отсутствия каких-либо улик классического ответа в виде ракет по израильским населенным пунктам не последовало. Однако угрозы отомстить в «нужное время в нужном месте» звучат непрерывно и на всех уровнях. Буквально через два дня, министр внутренних дел Газы сказал, что после убийства Фукхи «было арестовано более 45 израильских агентов». Очень быстро в секторе казнили несколько человек названных «агентами израильской внешней разведки Моссад», однако как известно, на самом деле сектор Газы курирует внутренняя израильская Служба общей безопасности (ШАБАК).

На сегодняшний день Фукха является последним точечно ликвидированным высокопоставленным членом исламистской террористической организации Движение исламского сопротивления ХАМАС. Предпоследним был близкий друг и «соратник» Фукхи, «начальник генерального штаба» ХАМАС, организатор похищения Гилада Шалита, Ахмад Джабари, ликвидированный ракетой типа «воздух-земля», запущенной с вертолёта ВВС ЦАХАЛа 14 ноября 2012 года.



Мазен Фукха и «начальник генерального штаба» Хамас, Ахмад Джабари (фото после «сделки Шалита» 18 октября 2011 года)





Ликвидация Фукхи стала для руководства ХАМАСа болезненным и, главное, серьезным психологическим ударом. После случившегося многие активисты этой организации даже в период затишья вынуждены существенно усилить меры безопасности. Для кого-то это переход на полунелегальное положение, а для кого-то – необходимость завести охрану, изменить образ жизни и все время находиться начеку. Для Израиля это полезно хотя бы тем, что на обеспечение собственной безопасности ХАМАС и другие группировки теперь будут вынуждены выделять дополнительные человеческие и материальные ресурсы. А значит, таковых, как и времени, останется меньше для иных «полезных» дел.



Источники:

Шарп Давид. Газета «Новости недели»

Статьи Википедии и пр. 24 марта 2017 года на автомобильной стоянке возле собственной квартиры в одном из районов Газы был застрелен высокопоставленный активист боевого крыла организации ХАМАС Мазен Фукха (Факха). Личность убитого, способ, а главное – место его ликвидации делают это событие не просто примечательным, а, пожалуй, беспрецедентным.Судя по сообщениям, поступавшим год назад из Газы, 38-летний Фукха привез семью домой, а сам отправился парковать машину. На стоянке его и ждали – террорист получил четыре пули. Отсутствие шума, а также тот факт, что хватились его только через полтора часа, – позволило ликвидаторам безнаказанно уйти.Именно эти факты в первую, но не в последнюю очередь воспринимаются в Газе как признак того, что за случившимся стоит Израиль. Жил убитый неподалеку от моря, и потому среди местного населения наиболее распространена версия о том, что убийцы пришли именно «с воды» и тем же путем покинули сектор.В 2003 году, этот уроженец самарийского городка Тубас был приговорен к 9 пожизненным срокам. Именно его суд признал организатором теракта, в результате которого возле города Цфат погибли 9 и были ранены около 50 израильских граждан: террорист-самоубийца взорвался в автобусе компании «Эгед».Задержали Фукху, одного из самых разыскиваемых на тот момент хамасовцев, бойцы армейского антитеррористического подразделения «Дувдеван». Несмотря на то что в его распоряжении был автомат Калашникова, он предпочел тогда сопротивление не оказывать.Если судить по приговору, ему бы век свободы не видать, но сделка по обмену Шалита все перечеркнула: Фукху освободили и депортировали в Газу.Мазен Фукха был одним из самых видных «отпущенников», вышедших на свободу по результатам сделки об обмене Гилада Шалита в 2011 году.Следует знать, что все освобождённые из израильской тюрьмы в рамках «сделки Шалита» в письменном виде обязались более не заниматься террористической деятельностью. В отличие от обычной процедуры помилования, «в рамках которой заключённые выходят раньше срока именно в результате полученного ими прощения», Шимон Перес, в то время президент Израиля, в документе о помиловании отметил, что «не забывает их преступления и не прощает их».Чем же занимался этот террорист, оказавшись в Газе после освобождения из израильской тюрьмы? Как и его соратник-отпущенец Яхья Синуар, от дел он не отошел.И если Синуар сделал политическую карьеру (В феврале 2017 года избран лидером движения ХАМАС в Газе. Несет ответственность за множество терактов и казни десятков жителей Газы, обвиненных в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Сануар был приговорен к 450 годам заключения, но провел в тюрьме 22 года.), то у Фукхи специализация была гораздо более узкой: он стал одним из главных внешних кураторов террористической деятельности ХАМАСа в Иудее и Самарии.Несмотря на то что, благодаря эффективным действиям ШАБАКа, ЦАХАЛа и полиции, а также не без помощи спецслужб Палестинской Администрации, боевые структуры ХАМАСа в Иудее и Самарии находятся под жесточайшим прессингом, заграничный и «газовский» штабы непрестанно прикладывают усилия для реанимации старых и создания новых оперативных возможностей боевого крыла ХАМАСа в этих местах. Противостояние, большая часть перипетий которого остается малозаметной для СМИ, не прекращается ни на минуту. Что касается действующего в Газе штаба, в его цели входят вербовка, инструктаж и финансирование как новых, так и уже существующих ячеек. Ну а современные технологии позволяют поддерживать связь гораздо более эффективно, чем 10, а тем более 20 лет назад. Именно в этом противостоянии Мазен Фукха, поселившийся в Газе, играл огромную роль.В данном контексте важно отметить, что в отношениях Израиля с ХАМАСом действуют «неписаные правила игры», являющиеся условием прекращения огня, установившегося в 2014 году по итогам операции «Нерушимая скала». Например, в их рамках Израиль не осуществляет точечных ликвидаций в Газе. Непосредственно в районе пограничного забора периодически происходят столкновения и различные эксцессы, но к точечным ликвидациям такого рода инциденты не относятся. С момента ухода ЦАХАЛа из Газы в рамках так называемого размежевания подавляющее большинство точечных ликвидаций (да и раньше тоже) осуществлялись атаками с воздуха. Дополнительными опциями являются удары с моря или с территории Израиля. Так вот, произойди ликвидация того же Фукхи при помощи подобного удара, это, несомненно, стало бы поводом для эскалации – наподобие того, что было в 2014-м. Поскольку Израиль в эскалации – по сути новой войне – не заинтересован, высокопоставленные активисты ХАМАСа чувствовали себя практически в полной безопасности. В самом деле, если не опасаться израильских летательных аппаратов, что с ними может случиться?!Да, в Тунисе был ликвидирован инженер Мохаммед а-Зауари, делавший для ХАМАСа беспилотники и, как выяснилось после его смерти, бывший видным членом боевого крыла организации.Однако здесь есть огромное «но»: одно дело – Тунис с его многочисленными туристами, пограничными КПП и слабыми спецслужбами и совсем другое – изолированная Газа. Проникнуть в сектор чужаку, да еще и незаметно раствориться в нем, не просто сложно, а архисложно. Вся линия соприкосновения с Израилем – своего рода линия фронта, закрытая почти всегда граница с Египтом – тоже не КПП между Бельгией и Францией, ну и, конечно, море… Причем если в Газу непросто проникнуть извне, наверное еще сложнее незаметно покинуть ее после того, как задуманное исполнено. Надо помнить, что сектор Газа – это отнюдь не поле и не лес, а в значительной степени гигантская застройка, где, среди прочих, базируются десятки тысяч силовиков ХАМАСа…Ну и самое важное: если ликвидаторы оставят след, у ХАМАСа появятся четкие улики против того, кто все это осуществил, гипотетически – против Израиля. А раз так, какой в этой операции смысл? Ведь существует огромный риск для ее исполнителей плюс нежелательная эскалация. С учетом всех этих оговорок неудивительно, что Фукха и члены руководства исламистского движения чувствовали себя уверенно, ведь нынешняя Газа – это далеко не Шхем, не Хеврон, не Тунис и даже не Бейрут. Но, как оказалось, подобные расклады были неуместны. Если (пока чисто гипотетически) принять версию, что за ликвидацией стоит Израиль, то можно констатировать, что это первый с момента ухода ЦАХАЛа из Газы случай, когда высокопоставленный террорист был ликвидирован таким вот образом – в духе операций спецслужб. Никаких ударов с воздуха, высадок спецназа (по крайней мере, кем-то замеченных) – ничего…Являлась ли деятельность покойного проблемой для Израиля? Безусловно, причем весьма серьезной. Прямое подтверждение тому – интервью отца убитого хамасовца, проживающего в самарийском Тубасе, которые он дал и израильским, и арабским СМИ. Фукха-старший рассказал, что к нему не раз приходили сотрудники ШАБАКа и совершенно недвусмысленно рекомендовали повлиять на сына, чтобы тот прекратил террористическую деятельность. В противном случае, говорили гости прямым текстом, «руки у Израиля длинные». Более того, судя по публикациям, один раз визитер даже поговорил по телефону с самим Мазеном Фукхой… То, что все эти визиты требуемого эффекта не возымели, совершенно очевидно, как и то, что если судить хотя бы по ним, Израилю деятельность оказавшегося в Газе террориста ХАМАСа была очень не по душе.Власти ХАМАСа в Газе обвинили Израиль в ликвидации Мазена Фукхи после того, как было совершено убийство, и пригрозили местью. Ввиду полного отсутствия каких-либо улик классического ответа в виде ракет по израильским населенным пунктам не последовало. Однако угрозы отомстить в «нужное время в нужном месте» звучат непрерывно и на всех уровнях. Буквально через два дня, министр внутренних дел Газы сказал, что после убийства Фукхи «было арестовано более 45 израильских агентов». Очень быстро в секторе казнили несколько человек названных «агентами израильской внешней разведки Моссад», однако как известно, на самом деле сектор Газы курирует внутренняя израильская Служба общей безопасности (ШАБАК).На сегодняшний день Фукха является последним точечно ликвидированным высокопоставленным членом исламистской террористической организации Движение исламского сопротивления ХАМАС. Предпоследним был близкий друг и «соратник» Фукхи, «начальник генерального штаба» ХАМАС, организатор похищения Гилада Шалита, Ахмад Джабари, ликвидированный ракетой типа «воздух-земля», запущенной с вертолёта ВВС ЦАХАЛа 14 ноября 2012 года.Ликвидация Фукхи стала для руководства ХАМАСа болезненным и, главное, серьезным психологическим ударом. После случившегося многие активисты этой организации даже в период затишья вынуждены существенно усилить меры безопасности. Для кого-то это переход на полунелегальное положение, а для кого-то – необходимость завести охрану, изменить образ жизни и все время находиться начеку. Для Израиля это полезно хотя бы тем, что на обеспечение собственной безопасности ХАМАС и другие группировки теперь будут вынуждены выделять дополнительные человеческие и материальные ресурсы. А значит, таковых, как и времени, останется меньше для иных «полезных» дел.Источники:Шарп Давид. Газета «Новости недели»Статьи Википедии и пр. Автор: Александр Привалов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 64 Источник Похожие новости Белоруссия и Казахстан: украинские уроки Поколения Х и Y против поколения Z Цирк уехал. А что Титов?

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