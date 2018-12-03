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«Территория отсутствия закона, а к власти приходят мерзавцы»: эксперт об украинских чиновниках и скандале с Тбилиси

03 декабря 2018, 17:24  •  272 • Политика
Ранее украинский политик написал в своем посте в Facebook откровения про своего коллегу: как тот торговал оружием, как бросал своих людей. Политолог Владимир Рогов в беседе с Царьградом говорит, что «постукраинское пространство сейчас - это территория отсутствия закона, а к власти приходят мерзавцы и подлецы». Что касается закупки оружия в Грузии, то этот след тянется еще с 2013 года.
Напомним, ранее большой скандал вызвал пост в Facebook одного из украинских депутатов, который попался при покупке оружия в Тбилиси. Потом он сбежал, оставив своих людей. В числе тех, кого задержали накануне в Тбилиси, оказался народный депутат от «Взаимопомощи», экс-координатор добровольческого батальона «Донбасс» Семен Семенченко.
«Уже почти четыре года, как тысячи людей говорят о том, что Семенченко подлец, провокатор и предатель», - пишет советник украинского президента Юрий Бирюков. По его словам, разного рода контакты подтвердили ему эту информацию.
«Семенченко, по сути, втянул Украину в дипломатический скандал, подставив своих людей, и сбежал, как он и сделал это в Иловайске и в Дебальцево», - подытожил Бирюков в своем посте.
Политолог Владимир Рогов в беседе с Царьградом рассказал, что, по сути, «грузинский след» был еще и в украинских событиях на Майдане, когда в Киеве еще в конце 2013 года появились боевики из Грузии.
«И это как раз были «орлы Саакашвили», которые участвовали и в расстрелах, участвовали в боевых действиях и в разжигании гражданской войны, - говорит Рогов. - Сегодня отчасти пришло время отдавать долги, и поэтому теперь граждане Украины уже пытались готовить «майдан» и кровавые события в Грузии после поражения кандидата в президенты от Саакашвили».
Он также отметил, что сегодня человек с дипломатическим паспортом Украины и человек, который представляет так называемые киевские власти, то это как раз потенциально опасный человек и преступник.
«Я напомню, совсем недавно в Европе был задержан еще один народный депутат Украины, и был отпущен только по той причине, что у него дипломатический паспорт. Он пытался расплатиться фальшивыми евро, и этих евро у них было более чем достаточно. Сегодня постукраинское пространство, подконтрольное Киеву, - это территория отсутствия закона, - говорит эксперт. - И эти люди, которые это беззаконие творят, до такой степени расслабились, что считают, что по всему миру у них все может с рук сходить, и, естественно, они могут экспортировать новые преступления, провокации, противостояния, гражданские войны и так далее».
Эксперт также говорит, что к власти на Украине приходят только самые отъявленные негодяи, мерзавцы и подлецы.
«Надо понимать, что это просто террариум друзей. И так как кормовая база сокращается, понятно, каждый из них начинает говорить чуть больше правды, той, которую он знает. Поэтому мы узнаем все больше подробностей из жизни этих персонажей», - подытоживает Рогов.

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