Территория хаоса: как косовский кризис стал угрозой для безопасности Европы

В частично признанной Республике Косово наблюдается значительный рост числа преступлений на этнической почве. Об этом заявил представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич со ссылкой на доклад организации. По словам дипломата, в регионе процветают наркоторговля и торговля оружием, а также ведётся вербовка местных жителей в ряды террористических организаций. Власти края не могут решить накопившиеся проблемы. Как полагают в МИД России, усугубляющийся косовский кризис превратился в угрозу для безопасности не только Балкан, но и всей Европы. Эксперты считают, что грядущие парламентские выборы в Косове не приведут к улучшению положения сербов. Однако ведущие страны Европы отказываются признавать ошибки, допущенные на балканском направлении, указывают аналитики.

Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в частично признанной Республике Косово зафиксировала рост на 27% числа преступлений на этнической почве по сравнению со вторым полугодием 2018 года. Об этом в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене сообщил постпред России при организации Александр Лукашевич.

«В подавляющем большинстве случаев жертвы — местные сербы. Последний на сегодня вопиющий инцидент произошёл 2 сентября в Косовской Митровице, где в результате нападения группы албанцев получил ножевое ранение сербский юноша», — рассказал дипломат.

По его словам, положение в Косове вызывает всё большую тревогу, а ситуацию усугубляют высокий уровень безработицы и социальное неблагополучие. Как следствие происходит масштабное вовлечение местных жителей в наркотрафик, торговлю оружием, террористические и экстремистские организации.

На этом фоне косовские власти демонстрируют «хроническое бессилие» и «откровенное нежелание» решать накопившиеся проблемы края и продолжают поддерживать радикальные настроения среди косовоалбанцев, отметил представитель РФ при ОБСЕ. Он также указал на то, что внутри политической элиты продолжаются межклановые распри.

«За время так называемой независимости ни одно из правительств не проработало полный срок своего мандата. Бесславная участь досрочной отставки постигла и кабинет «коалиции пистолетов» во главе с бывшими полевыми командирами «Освободительной армии Косова», — отметил Лукашевич.

Представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич

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Дипломат также обратил внимание на рост числа стран, которые отзывают своё признание суверенитета квазигосударственного образования. По данным сербского МИД, такое решение приняли уже 15 государств. По данным Белграда, сейчас независимый статус Косова признают менее 100 стран. При этом против выступают свыше 60 государств, включая Россию, Китай, Индию, Испанию, Израиль и Грецию.

«Чёрная дыра для террористов»

К проведению досрочных парламентских выборов в Косове, запланированом на 6 октября, привёл очередной правительственный кризиса. В июле премьер-министр республики Рамуш Харадинай ушёл в отставку из-за постоянных вызовов в Гаагу, где работает Специальный суд по расследованию преступлений «Освободительной армии Косова» (политика подозревают в организации депортации сербского населения и расправ над мирными жителями в 1998 году). В конце августа о самороспуске объявил косовский парламент.

Комментируя сложившуюся ситуацию, руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН, член сената Республики Сербской Елена Гуськова выразила мнение, что после проведения выборов ситуация в Косове в лучшую сторону не изменится, по крайней мере, для сербов.

«Руководство края не выполнило даже Брюссельское соглашение 2013 года, предусматривающее предоставление элементарных прав сербскому населению на территории самопровозглашённой республики. И перед выборами политики Косова открыто говорят, что сербы не получат никаких политических, социальных и других гарантий», — подчеркнула собеседница RT.

Отметим, что на днях официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Косово превратилось в перевалочную базу террористов «Исламского государства»*. По её словам, транзит боевиков, «завербованных ранее из числа косовоалбанцев», создаёт угрозу для безопасности балканских государств и всей Европы.

«Из зоны боевых действий в край возвращаются игиловцы. Они знают, куда возвращаться. Это «чёрная дыра», там можно, как они считают, продолжить восстановление, а затем — марш-броски в другие регионы мира… Таких случаев зафиксировано уже около 250. А нам рассказывали, что Косово — это страна возможностей», — констатировала Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства призвала США и европейские государства обратить внимание на проблему роста террористической и экстремистской угрозы. Она напомнила, что ответственность за ситуацию в регионе несут подразделения KFOR (Силы для Косово) и миссия Евросоюза ЕС по верховенству закона EULEX, состоящая из гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов.

Москва неоднократно обращала внимание на нежелание Запада пресекать провокации косовоалбанских радикалов против сербов, которые проживают на севере края в населённых пунктах Звечан, Зубин-Поток, Лепосавич и Северная Митровица (часть города Косовска-Митровица).

Причём ведущие европейские государства считают залогом решения косовского кризиса примирение Белграда и Приштины. Урегулирование отношений с частично признанной республикой является одним из условий интеграции Сербии в ЕС. Таким образом, Белград фактически подталкивают к признанию суверенитета Косова.

В конце апреля 2019 года в Берлине состоялся саммит стран Западных Балкан с участием президента Сербии Александра Вучича и косовского лидера Хашима Тачи. Посредниками в переговорах выступили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Сербии Александр Вучич во время встречи в Берлине

Reuters

© Hannibal Hanschke

Берлин видит решение косовского кризиса в реализации модели так называемого двойного суверенитета — мирного сосуществования, которая практиковалась в отношениях между ФРГ и ГДР в период до 1989 года. Однако весенний саммит завершился безрезультатно. Следующий раунд переговоров был запланирован на начало июля в Париже, но так и не состоялся. На текущий момент дата мероприятия не утверждена.

В середине августа в интервью газете Blic министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что саммит во французской столице вряд ли пройдёт до выборов и формирования нового косовского правительства. По его мнению, идущая избирательная кампания «задерживает диалог».

«Такие проблемы в ЕС не обсуждаются»

Опрошенные RT эксперты считают, что главная причина косовского кризиса кроется в развале югославской государственности. В 1992—1995 годах страна под руководством Слободана Милошевича пережила Боснийскую войну, а в 1999 году — бомбардировки НАТО. Авиаудары альянса вынудили Белград вывести войска из Косова. В 2008 году Приштина объявила о независимости от Сербии, которую признали почти все западные страны.

Однако становление государственности Косова сталкивается с многочисленными трудностями. Частично признанная республика остаётся одним из самых бедных и коррумпированных регионов Европы. Высокий уровень безработицы (свыше 30%) и рождаемости создали благоприятную среду для распространения радикальных исламистских идей, развития наркоторговли и других видов криминального бизнеса.

Косово регулярно сотрясают массовые беспорядки и политические кризисы. Тем не менее Приштина стремится обзавестись всеми атрибутами государственности. Например, с 2017 года руководство Косова добивается создания собственных вооружённых сил «наравне с армиями мира по стандартам НАТО».

Cтолкновения полиции с протестующими в Приштине

Reuters

© Hazir Reka

В беседе с RT сотрудник Института европейских исследований в Белграде Стеван Гайич отметил, что Запад сознательно закрывает глаза на творящейся в Косове хаос. Также Европа продолжает игнорировать растущее количество нарушений прав сербского меньшинства, уверен эксперт.

«В западных столицах прекрасно осведомлены о реальном положении дел в Косове. Там знают, что эта территория — источник торговли людьми, наркотиками, оружием. Сейчас в республике самая высокая доля выходцев из ИГ в Европе», — пояснил Гайич.

По словам эксперта, «публично такие проблемы в ЕС не обсуждаются — в противном случае станет очевидной необходимость проведения работы над ошибками, ведь именно Запад стал инициатором развала югославской государственности».

Аналогичной точки зрения придерживается и Гуськова. По её мнению, Европа не выработала адекватного плана мирного урегулирования и по инерции продолжает поддерживать Приштину.

Собеседник RT полагает, что ухудшение криминальной обстановки в Косове — во многом рукотворный процесс. Политики в Приштине намерены продемонстрировать Западу готовность албанского большинства пойти на самые радикальные меры в борьбе за полноценное международное признание независимости региона от Сербии, утверждает Гуськова.

«Если бы Европа действительно хотела решить косовский вопрос, то она бы это сделала ещё очень давно. Но Франция, Германия и другие государства не пытаются оценивать ситуацию нейтрально, предлагать взвешенные взаимоприемлемые решения. Неудивительно, что на таком фоне наблюдается тенденция отказа государств-членов ООН от признания независимости Косова», — подчеркнула эксперт.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014