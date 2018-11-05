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Территория Дальнего Востока приросла на 12 процентов

05 ноября 2018, 21:24  •  20 • В России

Теперь они не сибирские - теперь они дальневосточные. С 4 ноября в ДФО входит 11 субъектов. И Бурятия с населением в 985 тысяч, но территорией побольше Италии, и Забайкалье, где людей чуть больше миллиона, а земли чуть меньше, чем во Франции, имели экономические проблемы и не имели инвестиций. В целом же территория ДФО приросла на 783 тысячи квадратных километров (на 12 процентов).

За три месяца и правительство утрясет все свои документы, и штат аппарата полномочного представителя в ДФО станет побольше. А вот как изменится жизнь людей на этих территориях? Понятно, что дальневосточный гектар отныне любой работящий россиянин сможет получить не только под Хабаровском, но и где-то под Улан-Удэ или Читой. Ясно, что смышленая бурятско-забайкальская молодежь по целевым программам сможет попадать в лучшие вузы ДФО, в том числе и на знаменитый уже остров Русский в тамошний университет. Но главное, что оба субъекта получат преференции, как уже получают соседние дальневосточные территории. А еще два эти региона могут быть включены в масштабный проект сотрудничества Дальнего Востока с Китаем, Кореей и Японией. В первую очередь как наиболее оптимальный сухопутный транспортный коридор на юго-восток. А это совсем другие деньги и иные перспективы...

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Сергей РАЕВСКИЙ, профессор РАНХиГС:

- В последние 15 лет программа развития Дальнего Востока стала рассматриваться вместе с Забайкальем. В 1996 году у нас была принята программа развития Дальнего Востока. А в период с 2005-го была принята новая редакция. В нее включили Бурятию и Читинскую область, позже ставшую Забайкальским краем. Во второй половине 2000-х была принята программа приграничного сотрудничества с Китаем шести регионов. И процессы экономического сотрудничества в программе, которая была отражена правительствами России и КНР, стали рассматриваться одновременно и совместно. Думаю, подоплека включения Забайкалья и Бурятии несколько иная, чем полагают эксперты. Тут не столько то, что заработают новые инструменты, связанные с территорией опережающего развития. Или дальневосточным гектаром. Это скорее внешнеполитическое решение. Азиатско-Тихоокеанский регион стратегически важен для нас. Пока наш Дальний Восток в этой картине мира представлен слабо. И вот теперь создан прецедент. Надо перестать рассматривать Дальний Восток только во внутрироссийском контексте. Эти наши приграничные территории в ближайшие годы будут вовлечены именно во внешнеэкономические операции. И дело не только в территории опережающего развития. Тут скрыты более глубокие причины, которые мы увидим в ближайшие полгода-год.

Сергей МАРКОВ, политолог:

- Не вижу там геополитической подоплеки. Ситуация больше связана с логистикой. Благодаря передаче в ДФО ими легче будет управлять. Да, они станут получать больше преференций. Финансовые потоки будут несколько перераспределены. Но вряд ли принципиально. Верховная власть исходит из общефедерального интереса. А он в том, чтобы регионы, связанные друг с другом логистически, были спаяны вместе и административно.

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