"Территория бронированная": Путин пошутил над Эрдоганом

Телеканал "Россия" опубликовал кадры, снятые во время визита в Сочи президентов Турции и Ирана. В объективы телекамер попал любопытный эпизод вне рамок официальных переговоров.

Во время выхода участников переговоров из здания, где проходила встреча, Реджеп Эрдоган посмотрел на микроавтобус, на котором лидеры должны были переехать в другое место.

- Бронированная? - поинтересовался он.

Владимир Путин постучал пальцами по борту авто - звук был совершенно обычный.

- Территория бронированная, - успокоил гостя президент России.

Тут же над этой шуткой с пониманием засмеялся шедший рядом Хасан Рухани. Видимо, президент Ирана хорошо понимает, о чем шла речь.

Позднее Путин, провожая Эрдогана к его кортежу, пригласил его приехать в следующий раз не в Москву или в Сочи, а куда-нибудь в Сибирь. Там минус 40 и можно будет узнать Россию получше.

- Очень хорошо, почему бы и нет, - согласился Эрдоган. - Надеюсь, ты меня там не оставишь?

- Как соберешься - позвони, - пообещал не бросать его в Сибири Путин.