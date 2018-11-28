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«Территориальных претензий не имеем»: В МИД Финляндии прокомментировали требования по возврату Карелии

28 ноября 2018, 10:39  •  45 • Политика
В МИД Финляндии прокомментировали требования местных националистов к Москве вернуть обратно Карелию. «Территориальных претензий не имеем ни к одной стране мира», - подчеркнули дипломаты.
Ранее, напомним, один из участников молодежного крыла партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки в своем Twitter заявил, что его страна должна потребовать от России вернуть обратно Карелию, которая была передана после окончания Второй мировой войны.
В Хельсинки порыв националистов не оценили, твердо заявив, что никаких территориальных претензий к Москве предъявлять не намерены. В том числе по тем землям, которые были переданы СССР согласно заключенному 10 февраля 1947 года Парижскому мирному договору.
«Финляндия не имеет территориальных претензий ни к одной стране мира. Поэтому Финляндия не будет предъявлять претензии России по территориям, которые были переданы Советскому Союзу в соответствии с Парижским мирным договором», - уточнили РИА Новости в финском МИД.
Finns Party Youth's @PS_Nuoret autumn conference has made the decision to proclaim that #Finland should officially demand the return of territories (including #karelia) ceded to #Russia at the end of #ww2, so as to return to 1939 borders. #turpo #venäjä #karjalatakaisin pic.twitter.com/dairZksO2N
— Henri Hautamäki (@HenriHautamaki) 17 ноября 2018 г.

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