«Территориальных претензий не имеем»: В МИД Финляндии прокомментировали требования по возврату Карелии

Ранее, напомним, один из участников молодежного крыла партии «Истинные финны» Генри Хаутамяки в своем Twitter заявил, что его страна должна потребовать от России вернуть обратно Карелию, которая была передана после окончания Второй мировой войны.

В Хельсинки порыв националистов не оценили, твердо заявив, что никаких территориальных претензий к Москве предъявлять не намерены. В том числе по тем землям, которые были переданы СССР согласно заключенному 10 февраля 1947 года Парижскому мирному договору.

«Финляндия не имеет территориальных претензий ни к одной стране мира. Поэтому Финляндия не будет предъявлять претензии России по территориям, которые были переданы Советскому Союзу в соответствии с Парижским мирным договором», - уточнили РИА Новости в финском МИД.

Finns Party Youth's @PS_Nuoret autumn conference has made the decision to proclaim that #Finland should officially demand the return of territories (including #karelia) ceded to #Russia at the end of #ww2, so as to return to 1939 borders. #turpo #venäjä #karjalatakaisin pic.twitter.com/dairZksO2N