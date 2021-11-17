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Территориальные претензии Турции к России оценили эксперты

17 ноября 2021, 14:05  •  99 • Политика
Фото: depositphotos.com
Аппетиты Анкары достигли Северного Ледовитого океана
Лидер турецкой парламентской Партии националистического движения Девлет Бахчели продемонстрировал карту, на которой значительная часть российских территорий отошла Турции. В РФ подобные притязания турецкого политика восприняли с недоумением.
Это не первый раз, когда в Анкаре сообщают о претензиях на российские земли, но обычно речь идет о Крыме, Кавказе, Причерноморье. Аппетиты же Бахчели гораздо больше: на карте "турецкого мира" в его рабочем кабинете Турция вбирает в себя почти 20 субъектов России: от Дагестана и Оренбургской области до Алтая и Якутии.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı 8.Zirvesi münasebetiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak tebrik etmiş, esasen ve gıyaben Türkiye Cumhurbaşkanı’na “Milli Şuur Nişanı”nı Türk milletinin layık gördüğünü samimiyetle paylaşmıştır. pic.twitter.com/yOqLSsB9Cs
— MHP (@MHP_Bilgi) November 13, 2021
По оценке специалиста ИМЭМО РАН Виктора Надеина-Раевского, перед нами типичное проявление пантюркизма, то есть идеи создания великой империи.
"Сейчас такой политики придерживаются многие организации в Турции, их поддерживает турецкое правительство",
– передает "Газета.ру" мнение эксперта. По его словам, идеи о мире, где живут исключительно турки, детям прививают со школьной скамьи, об этом написано в учебниках.
Впрочем, российским политикам эти амбиции Анкары кажутся пустыми.
"Да, мы тюрки, но чтобы рисовать такую карту…",
– недоумевает депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов. По его мнению, Россия не должна игнорировать подобные проявления, поскольку это можно расценивать как покушение на территориальную целостность.
Ранее в эфире турецкого телевидения продемонстрировали карту, где в национальные цвета оказались окрашены территории современной Греции, Египта, большая часть Азии, Кавказ и часть России.

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