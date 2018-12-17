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Территориальные претензии к России как технология политического воздействия

17 декабря 2018, 12:54  •  68 • Политика
Как правило, актуальность и острота территориального вопроса прямо пропорциональны размеру страны. Неудивительно, что Россия как самое большое в мире государство с протяжённостью границ около 60 тысяч км не могла избежать вожделенных взглядов многочисленных соседних стран на её земли
Автор:
Рябцев Илья
Политтехнологи просто не могли оставить без внимания такой важнейший внешнеполитический фактор, как территориальные претензии, ловко конвертировав этот сакральный вопрос в действенный и эффективный инструмент политического влияния, торгов и манипуляций. Какие же цели преследуются политиками и дипломатами при разрешении территориальных вопросов?
Во-первых, что редко случается, мирное возвращение «своих» земель под свой суверенитет. Во-вторых, территориальный вопрос —эффективный рычаг давления на оппонента. В-третьих, территориальные споры — идеальный инструмент торга с целью получения тех или иных экономических или политических преференций. В-четвёртых (это отчётливо прослеживается в случае территориальных претензий прибалтийских государств к России), заявление о подобных проблемах часто является наглядным подтверждением верности господствующему тренду или воле старшего партнёра.
Попробуем разобраться в том, как работает эта технология на примере политического взаимодействия России и основных претендентов на её территории.
Южно-Курильские острова
Переговоры России и Японии, конечной целью которых является заключение мирного договора, продолжаются уже не одно десятилетие. Единственное, что мешает заключить многострадальное соглашение, это вопрос о принадлежности южных Курильских островов. Токио, апеллируя к двустороннему российско-японскому Трактату о торговле и границах 1855 года, не признаёт за Москвой юрисдикции над Кунаширом, Шикотаном, Итурупом и Хабомаи. Россия резонно считает острова своими ввиду итогов Второй мировой войны и уверена, что её суверенитет над южными Курильскими островами подтверждён и оформлен в соответствующих международно-правовых документах.
Очевидно, что ситуация патовая. Подавляющее большинство россиян и японцев смотрят на проблему принадлежности островов диаметрально противоположно. Политическое руководство двух стран просто не может не принимать это в расчёт. Плюс к тому суверенитет над четырьмя островами гарантирует и другие небесполезные бонусы, как то выгоднейшее военно-стратегическое положение, богатейший рыбный промысел и месторождение редкоземельных металлов.

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