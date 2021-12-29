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Территориальную оборону Украины вооружили деревянными автоматами
29 декабря 2021, 09:35 • 209 • Украина
На фоне развернувшейся в СМИ кампании о якобы готовящемся вторжении российской армии на территорию Украины, в Киеве заговорили о создании «антироссийского сопротивления».
В регионы были направлены указания о формировании бригад территориальной обороны, которые в случае агрессии начнут партизанскую войну с захватчиками. Правда, ни в Верховной раде, ни у Зеленского, ни в Минобороны не озаботились проблемой оснащения и денежного обеспечения «украинских партизан».
Формально, они должны входить в состав украинской армии, но бюджет силового ведомства на них не рассчитан. Пока что только началось формирование отдельных батальонов, но в эти контрактные части почему то добровольцы вступать не спешат.
Власти Киева одними из первых организовали штаб теробороны и в качестве пропаганды для мотивации будущих рекрутов сняли ролик о так называемых учениях «антироссийского сопротивления», однако, «село с ним в лужу». На маневрах будущие «украинские партизаны» были вооружены деревянными макетами АК, так как настоящих автоматов на всех не хватило. Стоит отметить, что в соцсетях сообщают, что звуки стрельбы пришлось даже имитировать.
Данный пропагандистский ролик вызвал нешуточный скандал в соцсетях. Патриоты на форумах задают вопрос, как можно отрабатывать защиту Киева, если у половины военнослужащих в руках деревянные автоматы? В результате, как на ВСУ, так и на Зеленского обрушился вал критики.
«В придачу к деревянным автоматам, нужно было выдать ещё и белые флаги с гробами, – от них будет больше пользы, чем от оружия, которое не стреляет».
«Интересно, а куда пропали десятки тысяч автоматов со складов? Самое время спросить об этом командование ВСУ!»
«А деревянные патроны к деревянным автоматам будут выдавать?»
«Зеленский решил устроить новое юмористическое шоу для России?».
Минобороны Украины и власти Киева пока не прокомментировали этот пропагандистский ролик. Однако, как и с постановкой на воинский учет практически всех женщин от 18 до 60 лет, такая инициатива отняла значительное количество очков от рейтинга президента Украины.
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