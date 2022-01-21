«Территориальную оборону» бросают в бой

Легко сказать – устроить военную провокацию на Донбассе, чтобы спровоцировать наступление украинской армии. А кто начнёт-то – рискуя стать военным преступником со всеми вытекающими последствиями?! Кадровые военные – да нипочём. Иностранные военспецы – тоже вряд ли. Даже каратели из немногих оставшихся у линии разграничения националистических батальонов не рвутся в бой первыми, хорошо всё понимая про последствия. Но козлов отпущения, кажется, нашли – это войска территориальной обороны.На днях «партизанам» разрешили вооружаться (что примечательно – самостоятельно, ибо Минобороны категорически отказалось делиться оружием). Сегодня у линии разграничения находятся, как минимум, 4 «партизанских соединения», созданные при районных администрациях в Донецкой и Луганской областях. Интрига же в том, что Минобороны, формально курирующее войска территориальной обороны, как бы не имеет к ним непосредственного отношения – «партизаны» находятся в ведении командования сухопутными силами, а не министерства, как такового. Но фокус в том, что за их создание (и содержание) спрашивают с местных территориальных общин – громад. И выходит, что набирают в «партизаны» именно громады – структуры местного самоуправления, не имеющие никакого отношения к оборонному ведомству. Структура теробороны регламентируется законом Украины «Об основах национального сопротивления» 2022 года, к которому у части законодателей осталось немало вопросов. В общем, статус у «партизан» мутный – по всей вероятности, так и задумывалось. При этом со вчерашнего дня «партизан», по сути, приравняли к военным, разрешив им носить и применять стрелковое оружие.Таким образом, несложно предположить, что именно войскам территориальной обороны предстоит начать наступление на Донбассе, спровоцировав тем самым жёсткий ответ ДНР и ЛНР. Крайним при этом станет бригадный генерал Юрий Галушкин (в прошлом – кадровый военнослужащий ВДВ). Поговаривают, что сам Галушкин не в восторге от отведённой ему роли, но иной перспективы продвижения по службе у него нет, так что приказ, даже преступный, будет им выполнен. Ещё следует отметить, что численный состав войск территориальной обороны в районах Донбасса, контролируемых Украиной, не превышает трёх сотен штыков. Не густо, но достаточно, чтобы устроить провокацию. А там уж и националисты подтянутся, и иностранные наёмники.