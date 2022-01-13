Территориальная оборона Украины – пехота для бедных • 253 • Украина

С 1 января текущего года в «незалежной» вступил в силу Закон «Об основах национального сопротивления», регулирующий вопросы развития территориальной обороны Украины. Формирование сил территориальной обороны ВСУ уже идет. В ближайшее время будет завершено формирование и комплектование четырех региональных управлений и 25 бригад Сил ТерО ВСУ.



Бригады будут дислоцированы в каждом областном центре Украины и Киеве. В их состав будут входить от четырех до десяти отдельных батальонов, расположенных в каждом районе согласно административному делению территории. Подразделения территориальной обороны в областях планируется развернуть до 15 января 2022 года.



Эти мероприятия позволяют получить финансирование на закупки для различных видов обеспечения территориальных войск, с привлечением широкого круга стейкхолдеров и представителей общественного сектора. Причем, спектр необходимых закупок настолько широк, что возможность наполнить карманы увидели, не только местечковые администрации, но и столичные чиновники.



Первыми, сориентировались Депутаты Львовского областного совета, они еще в ноябре проголосовали за призыв к развертыванию сил территориальной обороны и организации движения сопротивления. Об этом сообщало региональное издание «Зеркало недели». Причем на тот момент ВСУ отрицало наличие Российских войск у границ Украины.



Не разобравшись в вопросе, уже мысленно распределив между «своими» закупочные тендеры, в конце декабря мэр Киева Виталий Кличко провел совещание по безопасности с заместителями, руководителями департаментов и бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры и СБУ Киева, представителями главного командования Вооруженных сил Украины.



На совещании Кличко заявил, что в столице создается штаб территориальной обороны, а в ближайшее время будет развернута система обороны Киева.

Этим заявлением мэр Киева фактически попытался создать незаконное воинское формирование. На что получил ответ:



«Министерство обороны Украины обращает внимание органов местного самоуправления на необходимость действовать в пределах своей компетенции и не допускать несогласованных шагов и заявлений, идущих вопреки положениям закона «Об основах национального сопротивления», которые могут ввести граждан в заблуждение и навредить интересам обороны государства», — отмечается на сайте Минобороны.



В военном ведомстве разъяснили, что «местные государственные администрации не создают самостоятельно штабы территориальной обороны».



Пехота для бедных.

Вновь созданная территориальная оборона Украины дублирует функции уже имеющихся структур, ее материальное обеспечение никогда не было и не будет достаточным. Сегодня, «территориалы» – это люди которым выдали только автомат Калашникова и больше ничего. У них нет штатного транспорта и вооружения, а перечень решаемых задач не знают не то что руководители «на местах», но и высокопоставленные чиновники из мэрии.



Подобные казусы в системе государственного и военного управления ярчайшим образом отражают истинные цели руководителей. Когда речь идет о распределении бюджетных средств, в ход идут любые методы их освоения. В такие моменты, речь о законности и согласованности действий между государственными организациями не идет.



К сожалению, на сегодняшний день, украинские высокопоставленные чиновники не осознают свою роль в обороне государства. Никакая разъяснительная работа с ними не проводится. Цель таких руководителей – откусить кусок пожирней, откупится от правоохранителей и без зазрения совести ожидать очередных поступлений средств налогоплательщиков.



Однако, при незаурядных умственных способностях, «политической живучести» Киевского мэра можно только позавидоват.



Это абсолютно мертвая схема. Она мертва не потому, что люди плохи, а потому что людей интересуют только деньги. В пагоне за легкими деньгами, вновь расцветшие при президенте Зеленском коррупция и бюрократия скорее всего поглотят бюджет не только ВСУ. С 1 января текущего года в «незалежной» вступил в силу Закон «Об основах национального сопротивления», регулирующий вопросы развития территориальной обороны Украины. Формирование сил территориальной обороны ВСУ уже идет. В ближайшее время будет завершено формирование и комплектование четырех региональных управлений и 25 бригад Сил ТерО ВСУ.Бригады будут дислоцированы в каждом областном центре Украины и Киеве. В их состав будут входить от четырех до десяти отдельных батальонов, расположенных в каждом районе согласно административному делению территории. Подразделения территориальной обороны в областях планируется развернуть до 15 января 2022 года.Эти мероприятия позволяют получить финансирование на закупки для различных видов обеспечения территориальных войск, с привлечением широкого круга стейкхолдеров и представителей общественного сектора. Причем, спектр необходимых закупок настолько широк, что возможность наполнить карманы увидели, не только местечковые администрации, но и столичные чиновники.Первыми, сориентировались Депутаты Львовского областного совета, они еще в ноябре проголосовали за призыв к развертыванию сил территориальной обороны и организации движения сопротивления. Об этом сообщало региональное издание «Зеркало недели». Причем на тот момент ВСУ отрицало наличие Российских войск у границ Украины.Не разобравшись в вопросе, уже мысленно распределив между «своими» закупочные тендеры, в конце декабря мэр Киева Виталий Кличко провел совещание по безопасности с заместителями, руководителями департаментов и бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры и СБУ Киева, представителями главного командования Вооруженных сил Украины.На совещании Кличко заявил, что в столице создается штаб территориальной обороны, а в ближайшее время будет развернута система обороны Киева.Этим заявлением мэр Киева фактически попытался создать незаконное воинское формирование. На что получил ответ:«Министерство обороны Украины обращает внимание органов местного самоуправления на необходимость действовать в пределах своей компетенции и не допускать несогласованных шагов и заявлений, идущих вопреки положениям закона «Об основах национального сопротивления», которые могут ввести граждан в заблуждение и навредить интересам обороны государства», — отмечается на сайте Минобороны.В военном ведомстве разъяснили, что «местные государственные администрации не создают самостоятельно штабы территориальной обороны».Пехота для бедных.Вновь созданная территориальная оборона Украины дублирует функции уже имеющихся структур, ее материальное обеспечение никогда не было и не будет достаточным. Сегодня, «территориалы» – это люди которым выдали только автомат Калашникова и больше ничего. У них нет штатного транспорта и вооружения, а перечень решаемых задач не знают не то что руководители «на местах», но и высокопоставленные чиновники из мэрии.Подобные казусы в системе государственного и военного управления ярчайшим образом отражают истинные цели руководителей. Когда речь идет о распределении бюджетных средств, в ход идут любые методы их освоения. В такие моменты, речь о законности и согласованности действий между государственными организациями не идет.К сожалению, на сегодняшний день, украинские высокопоставленные чиновники не осознают свою роль в обороне государства. Никакая разъяснительная работа с ними не проводится. Цель таких руководителей – откусить кусок пожирней, откупится от правоохранителей и без зазрения совести ожидать очередных поступлений средств налогоплательщиков.Однако, при незаурядных умственных способностях, «политической живучести» Киевского мэра можно только позавидоват.Это абсолютно мертвая схема. Она мертва не потому, что люди плохи, а потому что людей интересуют только деньги. В пагоне за легкими деньгами, вновь расцветшие при президенте Зеленском коррупция и бюрократия скорее всего поглотят бюджет не только ВСУ. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



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