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Терпеть не будем: Лавров поставил на место Евросоюз

13 октября 2020, 17:45  •  144 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Европейцам пора перейти к честному диалогу
Глава МИД РФ Сергей Лавров пообщался по телефону с шефом дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Во время беседы руководитель российского внешнеполитического ведомства заявил, что разговаривать с нашей страной с позиции "собственного превосходства" нет смысла – в таком ключе построить диалог с Россией не получится.
Лавров обратил внимание, что такую неуместную на международной арене манеру вести переговоры позволяют себе некоторые государства, "задающие тон в Евросоюзе". Общаться с Россией можно только на основах взаимоуважения и равноправия. Сторонам нужен честный диалог, подчеркнул министр.
При этом нагнетание антироссийских настроений неминуемо ухудшит отношения между РФ и ЕС. Тем более, что последние претензии к нашей стране создаются под откровенно "надуманными предлогами". О результатах переговоров высокопоставленных лиц РФ и ЕС рассказали в пресс-службе МИД.
Политики также обсудили пути разрешения внутреннего конфликта на Украине, ситуацию с Нагорным Карабахом, а также протестные акции в Белоруссии.
Ранее стало известно, что в ЕС одобрили принятие санкций против России из-за Алексея Навального. Об этом заявил Жозеп Боррель.

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